Regisseur Albert Serra over zijn eigenzinnige film Pacifiction: ‘Dat de film nu visionair wordt genoemd, was gewoon een kwestie van geluk’

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: het even vervreemdende als wervelende Pacifiction, waarin een Franse overheidsfunctionaris op Tahiti wordt opgeslokt door zijn eigen paranoia.

Albert Serra zet de boel op stelten. De zon schijnt fel in zijn ogen op de hotelkamer in Gent, waar ik hem tijdens het lokale filmfestival spreek over zijn nieuwste film Pacifiction. En dus staat hij op van de bank en gaat hij in plaats daarvan op het voeteneind van het bed zitten.

Ineens zit Serra (47) net wat dichter bij me dan comfortabel is, en ongemakkelijk hoog ook in vergelijking met mijn lage zetel. Zo zet hij al voor ik een eerste vraag gesteld heb ons gesprek op losse schroeven – al is van een geijkt interview met Serra sowieso nooit sprake, weet ik uit eerdere ervaring.

Het gedoe in de hotelkamer spiegelt in zekere zin Serra’s grillige technieken bij het maken van zijn films. Hij wendt zijn controle aan om een situatie te creëren waarin er zo min mogelijk controle is – noch bij hem, noch bij zijn crew en acteurs.

De filmindustrie is over het algemeen gericht op voorspelbaarheid en het strak uitvoeren van vooraf in scripts en storyboards vastgelegde plannen. Maar Serra’s werkwijze, verfijnd in de loop van een inmiddels twee decennia overspannende carrière in de marges van het arthousecircuit, komt in de buurt van het filmisch equivalent van automatisch schrijven.

Kernwapentests

In eerdere films nam Serra vaak klassieke verhalen als uitgangspunt – Don Quichote in Honor de cavalleria (2006), de Bijbelse drie wijzen in El cant dels ocells (2008), Dracula en Casanova in Història de la meva mort (2014). Zijn achtste speelfilm Pacifiction is zijn eerste die speelt in de hedendaagse wereld, al haalde Serra voor zijn hoofdpersonage alsnog inspiratie uit Stendhals roman De Kartuize van Parma uit 1839.

Dat hoofdpersonage is overheidsfunctionaris De Roller, gespeeld door Benoît Magimel. Hij is de Franse Hoge Commissaris op Tahiti, met overal op het eiland zijn vinger in de pap, wat ook betekent dat er van alle kanten aan de poten van zijn troon wordt gezaagd. Zijn positie komt verder aan het wankelen als er geruchten rondgaan dat een Franse nucleaire onderzeeëer rond het eiland waart. En dat de Fransen dus misschien de kernwapentests willen hervatten die ze vanaf de jaren zestig decennialang in de regio uitvoerden.

Dat hij met die thematiek van nucleair gevaar een actuele snaar zou raken, was niet vooropgezet, houdt Serra vol. “Dat de film nu visionair wordt genoemd, was gewoon een kwestie van geluk. Ik koos voor Tahiti omdat ik wilde spelen met de iconische beelden van een paradijs, of een verdorven paradijs. Ik wist natuurlijk dat de kernwapentests daarin mogelijk een rol zouden kunnen spelen, maar vooraf wist ik niet of dat ook uit de verf zou komen.”

Springplank voor improvisaties

Dat zit hem in die eigenzinnige werkwijze – zijn ‘methodologie’, zoals hij het tijdens het gesprek consequent noemt. Die bestaat vooral uit een heel arsenaal aan technieken om zijn crew, zijn acteurs en zichzelf te ontregelen en kwetsbaar te maken.

Het script is geen blauwdruk maar een springplank voor eindeloze variaties en improvisaties. Zijn acteurs – op Magimel na veelal lokale niet-professionals – moeten de hele draaiperiode beschikbaar zijn; pas op de dag zelf wordt besloten wie er in de te filmen scènes zullen spelen. Voor sommige scènes kreeg hoofdrolspeler Benoît Magimel zijn tekst niet vooraf, maar kreeg hij een oortje in en moest hij simpelweg zo snel mogelijk herhalen wat hem ingefluisterd werd. Alles om weg te sturen van bewuste keuzes en in plaats daarvan te reiken naar het ‘hyperrealisme van de intuïtie’.

Combinatie van exact en arbitrair

En dan is er de montage. Ook daarin trekt Serra een geheel eigen plan. “We draaiden 540 uur aan materiaal. De montage begint ermee dat ik dat allemaal terugkijk en puur intuïtief de momenten noteer die ik goed vind. Dat kan van alles zijn – een flard dialoog, een gebaar van een acteur, een auto die voorbijrijdt in de achtergrond, de kleur groen van een bloem. Vervolgens gaan de editors de scènes bouwen, maar zij mogen alleen het materiaal gebruiken dat ik heb geselecteerd.”

“Daarmee wordt de montage een vreemde combinatie van exact en creatief en arbitrair. Vervolgens doen we hetzelfde met de scènes: de beste worden gekozen, net zolang tot er een coherente film overblijft. Maar nergens in dat proces denken we bewust na over het onderwerp, de betekenis of wat ik ermee wil zeggen. Ik wéét niet wat ik ermee wil zeggen – ik weet alleen dat het góéd is.”

Albert Serra. Beeld ANP / AFP

De impotentie van macht Pacifiction staat in lijn met Albert Serra’s recentste films – allemaal portretten van machthebbers. Ze worden gespeeld door iconische acteurs, die worden vermorzeld in Serra’s ongrijpbare filmwerelden: Jean-Pierre Léaud als stervende zonnekoning in La mort de Louis XIV (2016), de onlangs overleden Helmut Berger als ziekelijke achttiende-eeuwse hertog in Liberté (2019). Hoe harder Serra trapt tegen het establishment, hoe meer hij erdoor omarmd wordt. Met Pacifiction schopte hij het vorig jaar voor het eerst tot de hoofdcompetitie op het filmfestival van Cannes en de film werd in 2022 door de redactie van het gezaghebbende filmtijdschrift Cahiers du cinéma verkozen tot beste film van het jaar. Terecht.