Redactie De Telegraaf zegt vertrouwen in directie op

Exterieur van het Mediahuis. Beeld ANP

Enkele weken geleden werd bekend dat De Telegraaf twee nieuwe hoofdredacteuren had benoemd. Esther Wemmers en Kamran Ullah volgen per 1 juni hoofdredacteur Paul Jansen op, die al een tijd geleden bekendmaakte te stoppen. Maar vlak na de benoeming van Wemmers en Ullah lekte een interne mail uit van de redactieraad. Daarin stond dat ‘de benoeming tot stand is gekomen, ondanks bezwaren van de redactieraad. De directie heeft besloten onze adviezen te negeren’.

Enkele dagen na de aanstelling van Wemmers en Ullah kwam de redactie op initiatief van de redactieraad bijeen. Donderdag, na een vergadering van de redactieraad met de directie van het Mediahuis, is besloten het vertrouwen in de directie – tevens ook uitgever van NRC – op te zeggen.

De redactieraad schrijft dat de directie van Mediahuis Nederland zich niets heeft aangetrokken van een negatief advies van de redactieraad en ook eerdere adviezen al naast zich neerlegde. Daarnaast vindt de redactieraad dat ‘het benoemingsproces op amateuristische en schadelijke wijze’ is gegaan en dat dat tegen het belang van De Telegraaf in gaat.

