Recordaantal vrouwen in DeMedia100

Eva Jinek staat op de derde plaats van DeMedia100. Beeld ANP Kippa

In de top 10 staan drie vrouwen: Eva Jinek (3), Linda de Mol (4) en Chantal Janzen (9). De hoogste vrouwelijke nieuwkomer is tv-recensent Angela de Jong (15). In DeMedia100 van 2014 stonden vijftien vrouwen. In de jaren daarna waren dat er respectievelijk 20, 24, 22, 23 en 26.

Net als de voorgaande acht edities staat John de Mol bovenaan DeMedia100. Arjen Lubach staat opnieuw op de tweede plaats. Beau van Erven Dorens is de hoogste nieuwkomer in de lijst. Hij staat op de zesde plek.

DeMedia100 wordt jaarlijks vastgesteld naar onderzoek van onderzoeksbureau MediaTest. Voor het onderzoek zijn dit jaar 40.000 professionals uit media en marketingcommunicatie uitgenodigd, waarvan 1300 hebben meegedaan.