Record van Elvis gaat eraan: Robbie Williams en Nederlands Metropole Orkest schrijven geschiedenis

Robbie Williams. Beeld Getty Images for Bauer Media

De Angels-zanger (48) viert zijn 25-jarig jubileum als soloartiest met XXV, een album waarvoor hij zijn hits opnieuw opnam met het orkest uit Amsterdam. De plaat kwam vrijdag uit, en hoewel Williams door de dood van koningin Elizabeth weinig promotie kon doen in eigen land, gaat het nieuwe album als warme broodjes over de toonbank.

Het wordt vrijwel zeker de veertiende keer dat een album van Williams op 1 komt, meldt de Official Charts Company, de organisatie achter de Britse hitlijsten. Dan overtreft hij zijn voorbeeld Elvis Presley, die dertien nummer 1-albums op zijn naam heeft. Nu delen ze het record nog. Madonna en Bruce Springsteen hebben ieder twaalf nummer 1-platen gescoord in Engeland.

De lijst gaat over de verkoop van cd’s, downloads, vinyl, cassettes en over streams. Williams zegt altijd dat zijn (oudere) publiek geen muziek streamt, maar kopen doet het dus wel. De artiest heeft in de top 10 concurrentie van grote namen als Harry Styles en Ed Sheeran, maar echt gevaarlijk zijn zij niet: Williams’ album wordt meer verkocht dan hun albums én alle andere titels in de top 10 bij elkaar. De definitieve lijst verschijnt vrijdag.

Naar Nederland?

Het is afwachten of de plaat ook in Nederland op 1 komt. De collectie staat wel al dagen op 1 in de lijst met meest gedownloade albums in iTunes. De artiest geeft volgend jaar vrijwel zeker een concert in Nederland. Het is onduidelijk of het Metropole Orkest dan ook van de partij is. Het zou de eerste keer zijn dat het orkest de zanger ontmoet, want de plaat werd in coronatijd opgenomen met Williams op afstand.

Het Metropole vond het een eer. “Ik herinner me dat we klaar zaten voor Angels,” zei hoornist Pieter Hunfeld. “Het was stil, ik haalde adem voor het intro en hoorde toen over de koptelefoon die stem invallen. Gebeurt dit echt? Wat gaaf!”