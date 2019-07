Rechtszaak tegen Kevin Spacey geseponeerd

Kevin Spacey en zijn advocaat Alan Jackson tijdens een eerdere zitting in januari dit jaar. Beeld AFP

De Amerikaanse acteur, de voormalige ster in de serie House of Cards, werd ervan beschuldigd in 2016 een indertijd 18-jarige jongen te hebben aangerand in een bar na hem verscheidene alcoholische drankjes te hebben gegeven.

Officier van justitie Michael O’Keefe liet in de Amerikaanse media weten geen rechtsvervolging te zullen instellen “omdat de getuige die de klacht heeft ingediend niet beschikbaar is”. Het vermeende slachtoffer maakte tijdens een zitting eerder deze maand gebruik van zijn zwijgrecht toen hij vragen kreeg over het wissen van teksten op zijn telefoon die ontlastend zouden kunnen zijn voor Spacey. Diens advocaat drong er toen meteen op aan de zaak te laten vallen.

Spacey is door verscheidene andere mannen en jongens beschuldigd van seksueel misbruik en opgepast gedrag, maar dat heeft behalve de affaire in Nantucket nog niet geleid tot andere juridische procedures.