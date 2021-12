Rechtszaak om door nazi’s geroofde Mondriaan van 100 miljoen

Compositie met blauw, Mondriaan. Beeld Philadelphia Museum of Art

In 1937 confisqueerden de nazi’s het werk Compositie met blauw (ruitvorm met twee lijnen en blauw), dat in 1926 was gemaakt door Piet Mondriaan. Hij woonde en werkte in die tijd in Parijs. De nazi’s schaarden het schilderij onder entartete, ontaarde kunst, die moest worden verwijderd uit musea. Onder auspiciën van propagandaminister Goebbels werden op die manier tienduizenden kunstwerken uit Duitse musea gehaald, die vervolgens, indien mogelijk via kunsthandelaren die door Hitler waren goedgekeurd, aan buitenlandse verzamelaars werden verkocht.

Eigendomsrecht betwist

Het schilderij van Mondriaan kwam via kunsthandelaar Karl Bucholz terecht bij Curt Valentin, zijn partner in New York, die het in 1939 verkocht aan Albert Eugene Gallatin. Gallatin ging ervan uit dat het eigendom was geweest van het museum in Hannover, een gedachte die niet werd weersproken door Mondriaan zelf, toen hij zich eenmaal in New York had gevestigd, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Mondriaan stierf daar in 1944. Zijn erfenis ging naar zijn vriend Harry Holtzman. Gallatin overleed in 1952 en liet het schilderij na aan het Philadelphia Museum of Art.

De kinderen van Holtzman betwisten nu het eigendomsrecht van het museum. Zij staan op het standpunt dat door de nazi’s geroofde kunst eigendom blijft van de maker en voelen zich nu genoodzaakt een rechtszaak aan te spannen.