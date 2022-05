Rechtszaak Depp versus Heard gaat verder, uitkomst voor beiden hoe dan ook schadelijk

Acteurs Johnny Depp en Amber Heard staan deze week weer tegenover elkaar in de rechtbank. Beide partijen beschuldigen elkaar van laster. Waar gaat deze geruchtmakende zaak precies over?

Inzet van de zaak is een essay dat de actrice schreef in 2018 voor The Washington Post als slachtoffer van huiselijk geweld. Depp vindt dat Heard – ze trouwden in 2015 en gingen een jaar later uit elkaar – hem belasterd heeft. Ze noemt Depp niet bij naam, maar wie de showbizzpers had gevolgd, kon eruit afleiden dat het deels over haar relatie met hem ging.

Depp ontkent dat hij haar ooit heeft geslagen, zegt dat hij zelf slachtoffer is van een gewelddadige Heard en wil 50 miljoen dollar aan schadevergoeding. Hollywood wil hem niet meer hebben, klaagt de acteur. De actrice heeft haar ex daarna óók beschuldigd van laster vanwege zijn aantijgingen tegen haar en eist nu een bedrag van 100 miljoen dollar.

Publieke opinie

Vooraf oordeelden kenners dat Depp een taaie zaak tegemoet ging. Hij had in 2020 immers al een zaak verloren tegen een Britse tabloid die hem omschreef als ‘vrouwenmepper’ en moet nu bewijzen dat háár beschuldigingen onwaar zijn. Maar (voormalig) superster Depp, hoofdrolspeler in meer dan veertig films, lijkt vooralsnog het voordeel van de twijfel te krijgen van het grote publiek. Zijn advocaten proberen Heard de afgelopen weken neer te zetten als labiele vrouw, met borderline.

Over Depp oordeelt de publieke opinie vrij mild, ook na Heards alarmerende getuigenis. Op TikTok kan de hashtag #justiceforjohnnydepp rekenen op miljarden views, terwijl #justiceforamberheard ‘slechts’ enkele miljoenen keren is bekeken. Depp komt ook weg met de ontspannen grapjes die hij maakt tijdens ondervragingen, het past bij zijn imago van sympathieke bad boy.

Vlak voor Heard twee weken geleden haar kant van het verhaal mocht vertellen in de rechtbank, verving ze haar pr-team omdat ze in de media niet goed uit de verf kwam. Prompt verscheen ze in de zaal met minder make-up, en belichaamde ze meer het beeld van de geslagen vrouw. In haar getuigenis kwamen meer dan eens de tranen – wat dan weer door Depps team werd weggezet als ‘de beste acteerprestatie in haar carrière’.

Drugs

De relatie tussen Depp en Heard was doorspekt met drugs en alcohol. De acteur verhaalde over zijn zware jeugd en vertelde dat hij op zijn elfde al in aanraking kwam met alcohol en drugs. Hij sprak over ‘zelfmedicatie,’ maar zó heftig als wat Heard schetst, was het allemaal niet, zegt Depp. Heard zou op haar beurt ook geen doetje zijn op het gebied van drugs. Zo zou ze MDMA meegenomen hebben naar hun bruiloft en het zelfs op de planning hebben gezet: ‘Drinken, dineren en drugs.’

Bewijsmateriaal

De juridische teams van beide acteurs kwamen over en weer met bizarre sms’jes, mails en geluidsfragmenten. Zo voerde Heards team mails en sms'jes aan waarin Depp haar ‘een glibberige hoer’ noemt ‘aan wie hij zijn sperma doneert.’ Heards advocaten toonden ook een heimelijk opgenomen filmpje waarin Depp tegen deuren schopt, luidkeels ‘motherfucker’ roept en de mobiel van de actrice uit haar handen slaat.

Depps team kwam op de proppen met een geluidsfragment, waarin Heard toegeeft hem geslagen te hebben. En een opname uit 2016 waarin zij, na hun scheiding, hem aanspoort om het verhaal naar buiten te brengen dat hij het slachtoffer is van mishandeling. “Vertel het de wereld, Johnny,” zegt ze in het fragment. “Zeg ze dat jij, een man, ook slachtoffer bent van huiselijk geweld.” Daarop zegt Depp: “Ja, dat ben ik.”

Elon Musk, Kate Moss

Zowel Heard als Depp kan nog getuigen oproepen. Zo heeft zij Teslabaas Elon Musk – met wie Heard na Depp een kortstondige relatie had – op haar lijstje staan, evenals collega-acteur en goede vriend James Franco aan wie ze blauwe plekken zou hebben laten zien.

Depp zou topmodel Kate Moss kunnen oproepen, over wie Heard het verhaal vertelde dat zij tijdens haar relatie met de acteur eens van de trap is geduwd. “Ik twijfelde geen moment. Ik dacht aan Kate Moss onder aan de trap en ik haalde uit,” zei Heard in de rechtbank over de volgens haar enige keer dat zij zelf geweld gebruikte tegen Depp. Overigens verwachten Amerikaanse media niet dat deze getuigen ook daadwerkelijk hun zegje komen doen.

Hoe verder?

Voor de pauzeweek heeft Depp zijn verhaal gedaan en is hij ondervraagd door het juridische team van Heard. Heard wordt deze week ondervraagd door Depps advocaten. Deze week, of volgende week, worden de slotpleidooien gehouden; daarna zal de jury uitspraak doen.

Dat kan al binnen enkele uren, maar de zevenkoppige jury kan er ook meer tijd voor nemen. Zij besluit over een eventuele schadevergoeding, die mogelijk tot in de vele tientallen miljoenen kan lopen. Het is een civiele zaak, geen strafzaak, en er staat dan ook geen celstraf op het spel. Maar het lijkt erop dat hoe de zaak ook eindigt, het imago van beide acteurs voorgoed beschadigd is.