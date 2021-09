Rechter zet vader Britney Spears per direct uit zijn functie als toezichthouder

Fans van Britney Spears reageren nadat de rechter vader Spears uit zijn functie heeft gezet. Volgens advocaat Mathew Rosengart zijn de inspanningen van haar fans, die de zaak onder de naam ‘Free Britney’ constant onder de aandacht brachten, van groot belang geweest. Beeld CAROLINE BREHMAN/EPA

Britney Spears reageerde in een video op Instagram: “Ik ben in de zevende hemel.”

Haar advocaat Mathew Rosengart noemt het besluit van de rechter een enorme stap voorwaarts. “Ik ben trots en Britney is trots. De inspanningen van haar fans zijn van groot belang geweest in deze zaak. Dit is een prach­tige teamprestatie.”

Rosengart werd in juli aangesteld nadat de rechter Spears toestemming had gegeven zelf een advocaat te kiezen. Tijdens de hoorzitting hield Rosengart een fel pleidooi: zijn cliënt wilde geen dag langer onder het toezicht van haar vader staan. Rosengart vroeg de rechtbank ook onderzoek te doen naar het handelen van haar vader, voordat hij voorgoed wordt verwijderd als toezichthouder.

Gedwongen

Jamie Spears werd in 2008 aan­gesteld als toezichthouder nadat zijn dochter een mentale inzinking had gehad. Hij zou zijn rol volgens de advocaten van zijn dochter in de loop der tijd hebben misbruikt. Spears ging relatief kort na haar inzinking ­alweer aan de slag. Ze nam meerdere albums op en verdiende miljoenen met een serie optredens in Las Vegas. Toch werd het curatorschap, dat doorgaans bedoeld is voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of beslissen, niet opgeheven.

De zangeres getuigde in juni via een videoverbinding voor het eerst over het curatorschap en haar vader. Volgens Spears moest ze de afgelopen ­jaren ook optreden als ze daar niets voor voelde en werd ze gedwongen ­lithium te slikken. Ook zei de zangeres, die twee kinderen heeft met haar ex-man Kevin Federline, dat ze graag een kind wil met haar nieuwe vriend, maar dat ze tegen haar wil een spiraaltje heeft. Ze omschreef haar situatie als traumatiserend.

De ontzetting is voorlopig, op 12 ­november doet de rechter definitief uitspraak over beëindiging van het toezicht.