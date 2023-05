Recensie: Zweedse successchrijver Alex Schulman grijpt ook in tweede roman terug op jeugdtrauma’s

Alles in 'Station Malma' ademt onvermogen, onbereikbaarheid en verlies Beeld Getty Images

“Je bent niet alleen. Je bent niet alleen.” Het jonge meisje Yana hoort het haar moeder Harriet tegen zichzelf jammerklagen als die zich heeft opgesloten op de wc. Het is een mantra op momenten dat het echt niet meer gaat. In zijn nieuwe roman Station Malma maakt de Zweedse schrijver Alex Schulman in vier treinreizen inzichtelijk waarom Harriet uit het leven van haar dochter verdwijnt.

Schulman is in Zweden een bekende mediapersoonlijkheid en schreef vier in eigen land zeer succesvolle non-fictieboeken over zijn familie. Zijn ouders waren ook bekende Zweden, alcoholistisch en narcistisch. Hun drie zoons groeiden op in een staat van fysieke en emotionele verwaarlozing.

Zijn romandebuut De overlevenden baseerde Schulman op de reis van de van elkaar vervreemde broers met de urn van hun moeder naar het zomerhuis uit hun jeugd, waar ze uitgestrooid wilde worden. Het boek, met een heftige, fictieve plotwending, betekende zijn internationale doorbraak.

Jammerlijk omgekomen konijn

In zijn tweede roman Station Malma, vertaald door Angélique de Kroon, grijpt Schulman opnieuw terug op de trauma’s uit zijn jeugd. Andere personages, andere structuur, maar ook hier is de kern: onveilige vaders, afwezige moeders, vervreemde kinderen. Alles ademt onvermogen, onbereikbaarheid en verlies. En opnieuw is er een urn die een reis maakt, in dit geval gevuld met de as van het jammerlijk omgekomen konijn Nijn.

In De overlevenden koos Schulman voor een dwingende constructie – die roman speelt zich af op één dag, terug­tellend vanaf 23.59 uur. In Station Malma fungeren de treinreizen als middel voor de reconstructie van Harriets verhaal. Na de scheiding van haar eigen ouders en een zeer ingrijpende gebeurtenis is Harriet zelf afgesneden geraakt van haar moeder en haar zus, en ze beloofde haar eigen dochter nadrukkelijk er altijd voor haar te zijn. Totdat ze plots uit haar leven verdween.

De eerste, misschien wel schrijnendste treinreis, is de vijf uur lange rit van Stockholm naar het dorpje Malma, van de achtjarige Harriet met haar vader Bo en in haar rugzak Nijn. Na de scheiding hebben de ouders besloten elk een dochter te houden. Harriet vangt een cruciale discussie op, waarin allebei haar ouders aangeven dat ze liever haar zus Amalia hebben. Haar vader trekt aan het kortste eind en krijgt de dochter met wie hij ‘niet op dezelfde golflengte’ zit.

Insmeren met Nivea

Schulman kruipt hartverscheurend in de huid van de kleine, zwaarmoedige Harriet, die haar vader constant observeert en alles wil doen om zichzelf voor hem te ‘verbeteren’. Later, tijdens een andere treinreis die als romantisch verhaal wordt verteld, beseft Oskar, die in de ban raakt van de ongrijpbare jongvolwassen Harriet, dat hij bij haar uit de buurt had moeten blijven. ‘Er was zoveel dat kapot was.’

Zelf is Oskar, drukvat met ontploffingsgevaar, ook kapot – hij was het kind dat zich in de zon liet verbranden in de ijdele hoop dat zijn moeder hem dan met Nivea zou insmeren; een persoonlijk verdriet waarover Schulman eerder vertelde in een interview met deze krant. En al wat kapot is, wordt doorgegeven. Dat is de doem die boven Station Malma hangt.

Het is hun dochter Yana die met deze giftige erfenis naar Malma reist, na de dood van de gespannen, gesloten vader die ze al tien jaar niet meer had gezien. In het spoor van haar ouders twintig jaar eerder, op zoek naar antwoorden die zijzelf niet, maar de lezer wel krijgt, in dit repeterende verhaal over afwijzing en eenzaamheid. Het beeld van de kleine Harriet bij dat stationbankje van Malma, vechtend tegen de tranen – huilen, daar houdt haar vader niet van – blijft nog lang hangen.

