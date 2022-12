Recensie Zin in Liefde: Solovoorstelling van Igone de Jongh is een wezenloze vertoning

In haar tweede solovoorstelling Zin in Liefde zet Igone de Jongh het fenomeen ‘diva’ in het spotlicht. De voormalige sterdanseres van Het Nationale Ballet heeft nog altijd een prachtige ballettechniek, maar door ondermaatse choreografie en tenenkrommende toneelteksten is het een wezenloze vertoning.

Voor aanvang van de voorstelling piept Igone de Jongh door het theaterdoek. Eventjes bijkletsen. Het intieme babbeltje sluit aan bij het benaderbare imago dat De Jongh opbouwde, ondanks haar sterrenstatus bij Het Nationale Ballet en ondanks het Bekende Nederlandersschap dat ze verwierf door plaats te nemen in de jury van het televisieprogramma Dance Dance Dance en door haar huwelijk met acteur Thijs Römer.

De nuchtere prima ballerina buigt zich in Zin in Liefde over het fenomeen diva. Waarom ze daarvoor kiest wordt niet duidelijk. Is zij een bewonderaar van de diva’s die voorbijkomen in de voorstelling, zoals Judy Garland, Maria Callas en Whitney Houston? Of zit er in de oer-Hollandse De Jongh toch een diva gevangen die eruit wil? Wat de reden ook is: De Jongh heeft te weinig acteertalent in huis om te overtuigen als diva, in deze dramaturgisch in elkaar geflanste lappendeken van triomfen en tegenslagen.

Tenenkrommende teksten

Een in onschuldig wit gekleed meisje wordt opgevoerd als de jonge diva. Wiegend op een schommel mijmert het kind over het licht dat zij later zal afstralen op haar fans. Ook horen we haar filosoferen over de pijn die oesters moeten lijden om een parel te maken. De tenenkrommende teksten staan bol van sleetse metaforen over de offers die de artiest moet brengen op het pad naar de roem.

Nu en dan onttrekken De Jongh en de drie jonge dansers die haar begeleiden zich aan de geforceerde dramatische lijn, door gewoon maar even te dansen. Dan steekt De Jongh achteloos een been kaarsrecht de lucht in en vangen we een glimp op van de grootse danseres die zij nog altijd kan zijn. Die momenten zijn schaars, al is het maar omdat De Jongh als lijdende diva meerdere scènes zittend doorbrengt, achter een kapspiegel met ouderwetse peerlampjes.

Het niveau van de choreografie helpt ook niet mee. Het jonge choreografenduo Sasha Riva en Simone Repele beweegt zich in het gebied tussen klassiek, voorzichtig modern en showballet, en grossiert daarbij in clichés. Dieptepunt is een oubollige dans met bureaustoelen. Zo’n nummertje zag je vroeger nog wel eens als luchtig intermezzo in een spelshow.