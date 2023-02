Recensie Zij.: een roman over het meisje, de oudere man die haar in bed wil; de foute relatie

Beeld Getty Images

‘Ik weet niet meer of ik hardop ja zei, maar alles in mij wat niets zei wilde dat bed.’ Die zuchtende zin staat op pagina 66. Het meisje, de oudere man die haar in bed wil, de foute relatie. Het is ook een zin die de stijl van Maaike Neuville typeert.

Haar debuut, de roman Zij. (die punt hoort erachter), is een boek waarover je alleen maar voorzichtig kunt nadenken. Achter oordelen die snel in je opkomen, zet je in veel gevallen behoedzaam een vraagteken.

Pagina of twintig na de zuchtende zin lees je instemmend knikkend deze passage: ‘Hoe kan het dat ik de deur niet intrapte, hem niet bij de keel greep en niet siste dat het níet simpel is wanneer een geniale acteur die lesgeeft op de school waar ik ploeter een relatie heeft met mij en doet alsof ik zijn gelijke ben? Hoe kan het dat ik niet zag dat hij erom bekendstond op studentes te vallen wanneer hij lesgaf.’

Die school is de toneelschool in Antwerpen, de stad waar zich de roman in belangrijke mate afspeelt. Het is twintig jaar later, ze is er vanuit Brussel heen gereisd om een door haarzelf geschreven solo te spelen, en ze verwacht de leraar van toen in de zaal. Door die koortsachtige verwachting dwaalt ze door haar leven, vraagt ze zich af waarom alles ging zoals het ging: ‘En als je ooit ja hebt gezegd omdat niemand je leerde dat nee ook kon, dan volgt schaamte je op de voet.’

Voortdurend hyperbewust

Schaamte maakt van deze hoofdpersoon, Ada Peeters, een bedremmeld mens dat zich voortdurend hyperbewust is van wat zich in haar omgeving voltrekt, immers altijd de ontregelende buitenwereld, en van haar eigen gedachten die naar verlossing hunkeren.

Het inzicht wat die verlossing, voor een deel, zou kunnen zijn, overkomt haar wanneer ze zich na de voorstelling op haar vouwfiets naar het station haast en bijna wordt aangereden door een taxi. Ik ga het niet onthullen, het is groots in zijn schrijnende eenvoud.

Maaike Neuville is actrice en filmregisseur. Ze weet met welke details ze een verhaal moet vertellen, hoe ze door dramatische informatie uit te stellen een adembenemende spanningsboog kan laten werken, hoe een personage zich schoorvoetend kenbaar maakt. Een intense, aangrijpende roman die je heel lang niet met rust laat.