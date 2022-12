Recensie ‘Ziekenhuis met een hart’: Verbraak toont het menselijke gezicht van het OLVG

‘Ziekenhuis met een hart' is vooral een warm portret van de medewerkers van de twee locaties, in Oost en Nieuw-West. Beeld BNNVARA

Documentairemaker en interviewer Coen Verbraak (57) was al een klein jaar in overleg met de directie van het OLVG over hoe er in het ziekenhuis gefilmd kon worden zonder dat de privacy van de patiënten in het geding kwam. Uiteindelijk kreeg hij op 10 maart 2020 groen licht.

Zes dagen later kondigde premier Rutte een ‘intelligente lockdown’ aan, omdat de coronacrisis snel om zich heen greep. Omdat het aantal patiënten in ziekenhuizen snel steeg, werd begonnen met het afschalen van de reguliere zorg.

Het plan voor de documentaire over het Amsterdamse stadsziekenhuis kreeg zo onvermijdelijk een nieuwe gedaante. Gelukkig werd de serie – de vier afleveringen zijn vanaf maandagavond dagelijks te zien – geen coronadagboek. De pandemie is uiteraard niet te negeren (de beelden van de corona-afdeling waar patiënten afgezonderd en ingesnoerd liggen, zijn huiveringwekkend), maar Ziekenhuis met een hart is vooral een warm portret geworden van de medewerkers van de twee locaties, in Oost en Nieuw-West.

Journalist Verbraak begint zijn film bij de slagader van het ziekenhuis in Oost, de zogeheten lichtstraat, waarover op sommige dagen de hele stad in al zijn veelkleurigheid langstrekt. Samen zien de locaties 500.000 patiënten per jaar van 187 nationaliteiten, rekende Verbraak voor bij de recente voorpremière in de OBA. En ook een fijn feitje: op de afdeling verloskunde worden jaarlijks zo’n 5000 nieuwe Amsterdammers op de wereld gezet.

Dramatische gebeurtenis

Verbraak zoekt antwoord op de vraag wie de machinerie achter deze aantallen draaiende houdt. Net als in zijn terecht geprezen series Kijken in de Ziel leunt hij daarbij op een reeks uitvoerige interviews. Vooral geen hijgerige camerabeelden van rennende ziekenhuismedewerkers, maar gesprekken die in sommige gevallen thuis worden gevoerd.

Daar blijkt dat onder de witte jas van de eerstehulpartsen, verpleegkundigen, oncologen en patiëntenvervoerders een warm hart klopt voor de zorg die zij verlenen. Niet zelden blijkt het fundament voor een betrokkenheid gelegd door een, soms dramatische, gebeurtenis in hun privéleven. Zo verloor een intensivist haar geliefde op jonge leeftijd aan een hartaanval. “Heeft dat je een andere dokter gemaakt,” wil Verbraak weten.

Wat volgt, zijn enkele voorbeelden uit de praktijk waarin ontevreden familieleden van een patiënt haar met enige regelmaat toebijten dat de arts ‘niet weet wat het is om iemand te verliezen’. Haar verhaal is de opmaat naar een passage over de toenemende agressie die de medewerkers treft. 750 meldingen per jaar zijn er inmiddels in het OLVG.

Hoopgevender zijn de gesprekken met bevlogen zorgverleners die met twinkelende ogen vertellen over hun vak. Ze maken dat Ziekenhuis met een hart zijn titel volledig waarmaakt.

OLVG – Ziekenhuis met een hart. Maandag 19/12 t/m donderdag 22/12, 20.30 uur, NPO2.