Recensie zestig jaar De Ateliers: een kunstzinnige rebellenclub vol vrijheidsdrang en botsende ego’s

De Ateliers werd in 1963 in de Koudenhorn Kazerne in Haarlem opgericht als antwoord op het traditionele kunstonderwijs. Beeld Harry Pot

Op dinsdag komen traditiegetrouw de beoordelaars langs op De Ateliers. In het verleden zaten kunstenaars dan met knikkende knieën in hun studio. Als de empathische Jan Beutener binnenstapte of de eindeloos vragen stellende Stanley Brouwn werd er opgelucht adem gehaald. Maar bezoekjes van Jan Dibbets, door collega’s ‘de tank’ genoemd, eindigden regelmatig in huilbuien.

Het wordt met smaak verteld in De Ateliers 1963-2023 - Geschiedenis van een kunstenaarsinstituut. De publicatie ter ere van het zestigjarige jubileum schetst de sfeer van een rebellenclub waar vrijheidsdrang heerste, ego’s regelmatig botsten en het er soms hard aan toe ging. Alles omwille van de kunst.

Eigengereide individualisten

De Ateliers werd in Haarlem opgericht als antwoord op het traditionele kunstonderwijs. Docenten die pupillen tot kopieën van zichzelf kneedden werden aan de nieuwe antiacademie vervangen door begeleiders van eigengereide individualisten. Ambachtelijke vaardigheden maakten plaats voor zelfonderzoek en experiment, in een omgeving die de concentratie van een klooster combineert met de kracht van een snelkookpan.

In de eerste dertig jaar verhuisde De Ateliers een paar keer binnen Haarlem en uiteindelijk naar Amsterdam, waar de instelling neerstreek op de huidige locatie aan de Mauritskade. De selectie van deelnemers werd strenger en internationaler. En de organisatie professionaliseerde, hoewel kunstenaar-beoordelaars een sterk stempel bleven drukken.

Het werkplaatsmodel waar De Ateliers in had gepionierd, werd in de jaren negentig gemeengoed. De Rijksakademie, tot die tijd hét voorbeeld van academische versuffing waar De Ateliers zich tegen verzette, ontpopte zich zelfs tot internationaal lichtend voorbeeld. ‘Vrijwel een exacte kopie van de Ateliers, maar dan groter en duurder,’ luidt het oordeel in de jubileumpublicatie. Daar klinkt frustratie in door.

Fusie en cancelcultuur

De auteur, Dominic van den Boogerd, is niet bepaald een onbevooroordeeld chroniqueur. Van 1995 tot 2018 was hij directeur van De Ateliers. Hij doet wel een poging tot objectiviteit door de jaren van zijn eigen directoraat samen te vatten in een neutraal ogend overzicht van deelnemers, gastbegeleiders en tentoonstellingen. Het boek wordt afgesloten met een groepsgesprek over ontwikkelingen op het gebied van kunstonderwijs waarbij ook de huidige directeur Maxine Kopsa aanschuift.

Dat is best aardig, maar het was beter geweest als de tweede helft van de historische terugblik ook een verhaal op basis van interviews en documenten was geweest – vastgelegd door een onafhankelijk schrijver. Dan waren we misschien meer te weten gekomen over bijvoorbeeld de voorgenomen fusie met de Rijksakademie, die in 2013 na jarenlange voorbereiding plots afketste. Of over Van den Boogerds opvolger Xander Karskens, die het veld moest ruimen onder omstandigheden waarover iedereen zwijgt maar die rieken naar cancelcultuur. Een belangrijk instituut als De Ateliers verdient een betere geschiedschrijving, eentje die volledig en minder subjectief is.