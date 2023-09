Recensie Yuni: overtuigende hoofdrol in film over het lastige leven van een Indonesisch meisje

Arawinda Kirana in ‘Yuni’. Beeld Filmdepot

Een aantal keer liggen de 16-jarige Yuni en haar vriendinnen te luieren, in het gras, op een bed. Een hand strijkt door iemands haren, of haakt in die van een ander. Het toont de meisjes als een netwerk van steun en troost. Maar vooral is het een beeld dat de tegenstelling van hun levens in zich draagt. Van de zorgeloosheid van de jeugd en de schaduw die daarboven hangt. De schaduw van een gearrangeerd huwelijk, dat hen elk moment kan wegplukken.

De Indonesische filmmaker Kamila Andini zoekt in Yuni steeds dat contrast op. Enerzijds zijn er alle contouren van een tienerwereld. Stiekem appjes naar elkaar sturen in de klas, flirten met de jongen die beltegoedkaarten verkoopt, giechelige gesprekken over orgasmes en masturbatie. Maar over al die scènes ligt de dreiging van huwelijksaanzoeken van vaak veel oudere mannen, en maagdelijkheidstesten als voorwaarde voor toelating tot een universiteit.

Soms lijkt het bijna alsof Yuni, die hoopt als een van de drie beste leerlingen van de klas een plek te krijgen op een universiteit, door twee verschillende acteurs wordt gespeeld, zo overtuigend vertaalt Arawinda Kirana die twee kanten in haar spel. Soms nog echt een kind, tot er weer plots een sluier over haar gezicht lijkt te vallen. Het altijd loerende besef dat er voor meisjes in de Indonesische maatschappij niet echt zoiets bestaat als een onbezorgde jeugd.

Ook in haar vorige film The Seen and the Unseen (2017) toonde Andini een kinderwereld die van zijn as geslingerd werd. Beide films zijn vrij letterlijk in hun symboliek. Maar waar The Seen and the Unseen daar goed mee wegkomt, omdat de film sowieso sterk helt naar magisch-realisme, daar knellen de nadrukkelijke metaforen in het meer naturalistische Yuni.