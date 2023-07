Recensie Wildfire in het Bostheater: op Max en de maximonsters geïnspireerde voorstelling komt enorm goed tot zijn recht in het Amsterdamse Bos

Het bekende kinderboek Where the Wild Things Are (1963) van Maurice Sendak – in het Nederlands vertaald als Max en de maximonsters – is een viering van het monster in elk kind. Orkaters Wildfire is erop geïnspireerd en dat komt enorm goed tot zijn recht in het Amsterdamse Bos.

Ineens verdwijnt de parkeerplaats, die tot dan toe het verrassend logische decor op het gigantische podium in het Bostheater vormde. De lijnen voor de parkeervakken schieten het donker van het bos in. Alleen de metershoge parkeerlichten staan er nog, maar die worden ook al gauw veranderd in discolampen, zodra de rockende monsters opkomen.

Die parkeerplaats is van een meubelgigant. Als het meisje Benni stennis schopt en uit de auto springt, terwijl haar moeder en nieuwe vriend ‘Gerd’ en haar zus wegrijden, belandt zij in een magisch bos, waar de monsters wonen. Het plot van Where the Wild Whings Are (1963) (in het Nederlands vertaald als Max en de maximonsters) is verder losgelaten – alleen de ruzie van het kind met de moeder, en de ontsnapping naar de toverwereld van monsters is in de tekst van Nina Polak aangehouden.

Benni, de hoofdpersoon, betoverend, grommend en overtuigend gespeeld door ‘Ntianu Stuger, is een meisje van 9 dat woedend is. Woedend op liegende ouders, razend dat haar vader dood is en woest dat haar zus niet meer met haar speelt en nu altijd haar slaapkamerdeur dichtdoet, omdat ze een vriendje heeft. Het is zo'n leeftijd tussen servet en tafellaken – je begint steeds meer van de wereld van de volwassenen te begrijpen, maar erbij horen doe je nog niet.

Gemankeerde grote mensen

De monsters, die opkomen als een band in geweldige kostuums van Maison the Faux, geel en oranje, pluizig en glimmend, zijn emotionele archetypes. Het ene monster kan zijn woede niet uiten – in een geestige scène proberen de andere monsters hem te bewegen zijn razernij te voelen om even een lekker rocknummer te spelen. Het volgende monster snakt naar affectie (het doet denken aan de originele boektekst Ik vreet je op), het volgende heeft zelfmoordneigingen, enzovoorts. Ze zijn de belichaming van gemankeerde grote mensen die stoeien met hun gevoelens – soms wat dik aangezet – terwijl Benni ze bekijkt, helpt, maar concludeert dat zij emotioneel onvolwassener zijn dan zij. Benni kan wél haar woede voelen, en in een prachtige slotscène ook uiteindelijk haar intense verdriet.

De muziek van Jimmi Hueting, die heerlijk wild gespeeld wordt door de getalenteerde muzikale acteurs, is catchy en bombastisch tegelijk. En de scène met de ‘maan’, een mysterieuze man die in glitterpak over het toneel loopt, maar ook Benni's vader kan zijn, is ontroerend tot snikken toe.