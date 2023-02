Recensie Wij zijn van diamant: Het verhaal van twee broers wordt door Alex Boogers afgeraffeld

Twee weken nadat William zijn broer Markus als vermist heeft opgegeven, wordt diens lichaam gevonden aan de voet van de Snoqualmie. Beeld Getty Images

De openingszin van Alex Boogers’ roman Wij zijn van diamant doet denken aan de eerste zin van De verborgen geschiedenis van Donna Tartt. ‘Het had al twee weken niet geregend toen ze zijn lichaam vonden.’ Dat is die van Boogers. Nu die van Tartt: ‘De sneeuw in de bergen begon te smelten en Bunny was al weken dood voordat we de ernst van de situatie begonnen in te zien.’

In beide intrigerende zinnen een verwijzing naar het weer, én een lijk. Wat ze ook bindt: ze zetten de vertellingen meteen op scherp. Wie, wat, waarom? schreeuwen die zinnen.

Notitieboek

Wat die verborgen geschiedenis van Tartt betreft, (her)lees die fraaie roman. In het helaas minder spannende Wij zijn van diamant van Alex Boogers zit ook een verborgen geschiedenis, die het lange, middelste deel van het boek inneemt: de inhoud van een geheimzinnig notitieboek.

Dat lichaam uit de eerste zin is het lichaam van Markus, de twee jaar oudere broer van William. Eerstejaars filosofiestudent William is naar Seattle gevlogen, ‘op zoek naar een grens, de laatste, in elk geval in de westerse wereld’. Markus is zijn broer achterna gereisd om hem iets belangrijks te vertellen wat met hun familie heeft te maken.

Maar dan verdwijnt Markus. Twee weken nadat William zijn broer als vermist heeft opgegeven, wordt diens lichaam gevonden aan de voet van de Snoqualmie. William zal Markus terugbrengen naar Vlaardingen, waar de broers vandaan komen. Einde van het boeiende eerste deel.

Raamvertelling

Wij zijn van diamant is een raamvertelling. Dat middelste deel is getiteld Het boek van Jacob Lovitz. Het is de geschiedenis van Vlaardingen, de geschiedenis van een vriendschap, en de geschiedenis van Jacob Lovitz – ‘een bejaarde familievriend’ van William en Markus – en zijn familie in de Tweede Wereldoorlog. Het is te langdradig en staat behoorlijk in de weg.

Want in het derde, te korte deel komen we eindelijk te weten wat er tussen William en Markus in Seattle is gebeurd, hoe het tussen die twee zat. Interessanter dan dat oorlogsverhaal. Maar het verhaal over de broers wordt gek genoeg afgeraffeld, terwijl Boogers genoeg aanstipt wat meer verdieping had verdiend.

Wij zijn van diamant is een boek dat op twee gedachten hinkt. Alsof Boogers niet kon kiezen om van een van de twee verhaallijnen één sterke roman te maken. Jammer.