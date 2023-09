Recensie: Wie viel werd achtergelaten als voer voor de jakhalzen, vertelt roman Goudjakhals

Beeld Joris Van Gennip

‘Een kralenketting van historische en scifi-migrantenverhalen,’ noemt Julien Ignacio (1969) zijn nieuwe boek Goudjakhals op zijn website. De veelzijdige auteur van onder meer columns, theaterteksten en korte verhalen maakte vijf jaar geleden zijn romandebuut met Kus, over een vader-zoonrelatie. Vorig jaar verscheen Dat wij zongen, een bloemlezing van Caribische verhalen, samengesteld met Raoul de Jong. In Goudjakhals heeft Ignacio enkele van zijn eigen verhalen over migrantenlevens aaneengesmeed tot een geheel van resonerende stemmen die, hoewel thematisch verwant, krachtig en onafhankelijk zijn.

Ignacio is een grensoverschrijdend schrijver, in de positieve betekenis van het woord. Hij laat zich niet beperken tot een dicht-bij-mijn-bedrealisme, maar verkent de grenzen van vorm, taal en genre en durft daarmee te experimenteren. Er zit literatuur, muziek en kunst in zijn verhalen, en hij verwerkt ‘niet-literaire’ vormen als een behandelverslag, brief, podcast en reportage in zijn fictie.

De hoofdpersonen zijn mensen van kleur uit allerlei delen van de wereld: een Iraanse bootvluchteling met detentienummer meg45 die jarenlang opgesloten zit in een Grieks detentiekamp, de zeventiende-eeuwse prostituee Zwarte Sjaan in Amsterdam en de Palestijnse graffitikunstenaar Tarek, wiens kapotgeschoten jeugd er de oorzaak van is dat hij tussen de jaguars in Artis belandt.

Satelliet als verteller

Ignacio deinst er zelfs niet voor terug een satelliet als verteller te nemen, die zich het lot van een vluchteling aantrekt en diens verhaal wereldkundig maakt. Zwarte Sjaan doet vanaf de galg haar verhaal. En ook de verschillende persoonlijkheden van de Palestijnse kunstenaar – die ten gevolge van zijn jeugdtrauma’s een dissociatieve stoornis heeft ontwikkeld – krijgen een stem. Ook de stijl varieert: op sommige momenten hard en afgemeten, op andere momenten haast poëtisch.

Er spreekt een groot engagement uit de traumatische en gemarginaliseerde levens die in de verhalen even uit de duisternis worden gehaald en in het licht worden gezet. ‘Ik ben vierentwintig maar voel me soms honderd jaar oud,’ zegt een van de vertellers. Een andere stem herinnert zich hoe ze in de verzengende hitte op elkaar gepropt in de laadbak van een truck stonden. Wie viel werd achtergelaten, als ‘voer voor de goudjakhalzen’.

En in een brief aan Gerard Reve herinnert de ik-verteller in het verhaal Nader tot jou zichzelf als een angstig kind ‘dat met koortsachtige bewegingen zijn zwarte huid openkrabde’ omdat alles wat als ‘goed, zuiver en sterk’ werd beschouwd een witte huid had.

Een boek, kortom, dat prikkelt en verrast, opschudt en schrijnt.