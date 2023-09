Recensie Who is Erin Carter?: Britse lerares ontpopt zich als vechtmachine

Evin Ahmad in de misdaadserie 'Who is Erin Carter?' Beeld Sam Taylor/Netflix

Erin Carter (Evin Ahmad) leidt met haar dochtertje Harper en haar man, de arts Jordi (Sean Teale), een op het eerste gezicht zorgeloos leventje in een Spaans kustdorpje nabij Barcelona. Haar enige zorg lijkt het slechte zicht van haar dochter te zijn, die er bovendien flink op los slaat wanneer een klasgenoot haar daarmee pest.

Maar dat Erin Carter niet zomaar een gewone Britse expat en invallerares is, blijkt wanneer ze in een supermarkt onverwachts geconfronteerd wordt met twee gewapende overvallers. Zodra een van hen zijn pistool op haar richt, weet ze de crimineel met een paar professionele ingrepen uit te schakelen. Waarop de vraag rijst: wie is Erin Carter echt? Waarom hadden de overvallers het niet op de kassa van de supermarkt maar op haar gemunt? En waarom noemt een van hen haar Kate?

Dat de schooljuf iets te verbergen heeft bleek al uit de openingsscène waarin ze vijf jaar eerder met haar dochter Groot-Brittannië achter zich liet – niet met een vliegtuig, maar met een klein bootje, duidelijk op de vlucht.

De premisse ‘gewone vrouw blijkt moordmachine’ is uiteraard al vaker gebruikt – zo speelde Geena Davis in The Long Kiss Goodnight (1996) een vrouw die door geheugenverlies haar eerdere bestaan als huurmoordenares was vergeten. Maar het is geen bezwaar als dit uitgangspunt af en toe wordt afgestoft en opgepoetst, zoals in de zevendelige Netflix-serie Who is Erin Carter?. De Spaanse locaties voelen bovendien fris aan terwijl de relatief onbekende Zweeds-Koerdische actrice Evin Ahmad overtuigend is als lerares maar zeker ook als koele killer.