Recensie: White House Plumbers concentreert zich op de antihelden van de Watergateaffaire

Op een avond begin jaren zeventig verzamelt een groepje zwartgeklede mannen in Washington voor het gebouw van het Democratic National Committee, beter bekend als het Watergategebouw. Hun doel: inbreken om afluisterapparatuur te installeren. Alleen lukt dat deze avond niet, en dit is al poging twee. Pas na vier pogingen zou het lukken het Watergategebouw binnen te dringen – en toen werden de inbrekers gearresteerd.

De openingsscène van White House Plumbers typeert meteen de kluchtige sfeer van de vijfdelige HBO Max-serie. De Watergate-affaire, zoals de inbraak in het Democratische hoofdkwartier de geschiedenis inging, zou leiden tot het aftreden van de Republikeinse president Nixon én zorgde ervoor dat elk schandaal sindsdien de toevoeging -gate krijgt. Maar de uitvoering was zo knullig dat de daders wel door de mand moesten vallen.

De Watergate-affaire was begin jaren zeventig jarenlang dagelijks nieuws omdat de onthullingen steeds nieuwe kwalijke zaken aan het licht brachten. Na de inbraken in het Watergategebouw in mei en juni 1972 werden de op heterdaad betrapte inbrekers plus twee opdrachtgevers, de ex-geheim agenten Gordon Liddy en Howard Hunt, gearresteerd en een jaar later veroordeeld.

Daarmee zou de zaak gesloten zijn, als Washington Post-journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein niet in de affaire waren gedoken. Mede dankzij hun geheime bron met de codenaam Deep Throat konden ze bewijzen dat president Nixon op zijn minst op de hoogte was geweest van de inbraken en er waarschijnlijk zelfs opdracht toe had gegeven. Hun speurwerk leidde uiteindelijk tot het aftreden van de president in 1974. Deze heldhaftige kant van de Watergateaffaire kennen we uiteraard van de filmklassieker All the President’s Men (1976).

Buurman en Buurman

De serie White House Plumbers concentreert zich echter op de antihelden van de affaire; de stoethaspels Gordon Liddy (Justin Theroux met een borstelsnor) en Howard Hunt (Woody Harrelson). Hun bijnaam ‘de loodgieters van het Witte Huis’ danken ze aan hun missie politieke lekken te dichten. Maar de klussers worden in deze kluchtige komedie neergezet als de Buurman en Buurman van Watergate: zo volkomen incapabel dat je je afvraagt hoe ze ooit deze vertrouwelijke opdracht hebben kunnen krijgen.

Bovendien had Gordon Liddy uiterst twijfelachtige rechts-extremistische sympathieën: in een hilarische scène in de eerste aflevering meent hij een diner met Hunt en diens vrouw te moeten verlevendigen door op vol volume een lp met toespraken van Hitler op te zetten.

Dergelijke bizarre scènes riskeren de politieke geschiedenis van Watergate te trivialiseren – maar van de recente schandalen rondom president Trump weten we dat de werkelijkheid vaak idioter is dan de kluchtigste komedie.

Gordon Liddy (Justin Theroux, links) en Howard Hunt (Woody Harrelson) worden in deze kluchtige komedie neergezet als de Buurman en Buurman van Watergate. Beeld HBO