Recensie When You Finish Saving the World: Jesse Eisenbergs regiedebuut over een dysfunctioneel gezin is pijnlijk herkenbaar

Jesse Eisenberg debuteert met When You Finish Saving the World als filmmaker met een invoelbaar portret van de band tussen een goedbedoelende moeder en haar hork van een zoon.

Jesse Eisenberg is als acteur bekend om personages vol goede bedoelingen die desondanks vooral menselijke onmacht tentoonspreiden – zie bijvoorbeeld de recente serie Fleishman Is in Trouble. Ook Eisenbergs debuut als filmregisseur en -scenarist When You Finish Saving the World is bevolkt met dat soort types.

De film is een bewerking van een gelijknamige podcast die Eisenberg in 2019 maakte, gestructureerd als korte audio-opnames van drie personages. Een vrouw overdenkt haar relatie op cassettetapes voor haar vriend; die man bespreekt later met een therapeut de twijfels over zijn band met zijn pasgeboren zoon; en die zoon zet op zijn beurt zijn sores als tiener voor een therapeut uiteen. Hetzelfde gezin, maar in verschillende tijdperken.

In de filmversie beperkt Eisenberg zich tot het laatste daarvan, maar het perspectief is breder dan alleen dat van de zoon. Dat is maar goed ook, want de zeventienjarige Ziggy (Finn Wolfhard, die de rol ook in de podcast al vertolkte) is nogal onuitstaanbaar – alleen maar bezig met de platte gitaarliedjes die hij opgesloten in zijn slaapkamer speelt voor zijn ‘tienduizenden volgers’.

Pijnlijk herkenbaar

Gelukkig krijgen we ook het perspectief van moeder Evelyn mee, en gelukkig wordt die gespeeld door Julianne Moore. Haar vertwijfeling over hoe ze zo’n hork kan hebben grootgebracht, en welke rol het daarin speelt dat ze een bevredigende maar veeleisende carrière heeft (bij een opvanghuis voor mishandelde vrouwen), zal voor veel ouders herkenbaar zijn.

Zo is de filmversie van When You Finish Saving the World niet alleen een bewerking maar ook een aanvulling op de podcast. Een nieuw perspectief op dit dysfunctionele maar pijnlijk herkenbare gezin.