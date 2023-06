Recensie: Weinig nostalgie bij Peter Gabriel in de Ziggo Dome, wél funky en geraffineerd nieuw werk

Peter Gabriel in de Ziggo Dome. Beeld Ramon van Flymen

Lopend van het parkeerterrein naar de Ziggo Dome is er toch even lichte verwarring. Al die jonge vrouwen met roze cowboyhoeden op en dito boa’s om, gaan die ook naar Peter Gabriel? Oh wacht, het is de avond van het tweede concert van Harry Styles in de tegenovergelegen Johan Cruijff Arena.

Een heel groot deel van de bezoekers van het concert van Peter Gabriel lijkt oud genoeg om opa dan wel oma te kunnen zijn van de gemiddelde fan van Styles. Aan Gabriel zelf (72), die tien jaar geleden voor het laatst in Nederland optrad, zijn de jaren ook niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Hij is gezetter dan we ons herinnerden, heeft ook nauwelijks haar meer op zijn hoofd. Je zou hem op straat zo voorbijlopen. Zoiets hoort hij blijkbaar vaker. “Ik ben een avatar van Peter Gabriel,” zegt hij. Waarna hij vertelt dat de avatars van Abba eruitzien als de jonge en slanke versies van de groepsleden, maar dat hij ervoor heeft gekozen het precies andersom aan te pakken.

Kampvuur op het podium

Wie vanavond naar de Ziggo Dome is gekomen om zich onder te dompelen in nostalgie, zit verkeerd. Gabriel speelt vooral nieuw werk. Zo nieuw, dat het deels nog niet eens is verschenen. Eind dit jaar staat het album i/o gepland. Sinds januari brengt hij er elke maand, telkens bij volle maan, een single van uit.

Dat nieuwe materiaal klinkt vaak heel vertrouwd. Panopticom bijvoorbeeld is vintage Gabriel: melodieus en funky, maar ook heel geraffineerd en vindingrijk. Zijn band heeft er geen enkel probleem mee. Gabriel (in een ver verleden de zanger van Genesis, toen nog een symfonische rockband) heeft zeven topmuzikanten om zich heen.

Onder hen oudgedienden Tony Levin en Manu Katché, respectievelijk bassist en drummer en allebei ware meesters op hun instrument. Ook wel weer eens leuk, om op zulk ouderwets vakmanschap te worden getrakteerd.

Gabriel zelf klinkt in het akoestische openingsnummer Washing of the Water (compleet met kampvuur op het podium!) als zanger behoorlijk wiebelig, maar komt vervolgens juist in het steviger werk goed weg. Mooi breekbaar en ook ontroerend is wel de pianoballad And Still, over zijn moeder.

Oude successen

Het publiek in de met stoelen volgezette Ziggo Dome hoort al dat nieuwe werk aandachtig en welwillend aan, maar raakt toch pas echt enthousiast bij oude successen uit de jaren tachtig en zelfs zeventig.

Vlak voor de pauze rijst iedereen op uit zijn stoel voor een feestelijk Sledgehammer, na de pauze is er onder meer Don’t give up, het nummer dat Gabriel oorspronkelijk in duet met Kate Bush zong. In de Ziggo geeft zangeres Ayanna Witter-Johnson, die dubbelt als cellist, een overtuigende eigen draai aan Bush’ zangpartij.

En helemaal aan het einde is er natuurlijk Biko, Gabriels eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist Steve Biko, dat al heel lang de vaste afsluiter is van zijn concerten. Zou hij weten dat in de Amsterdamse Transvaalbuurt een plein naar Biko is vernoemd?