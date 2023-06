Recensie: Wederopstanding Foo Fighters na dood drummer is voltooid

Dave Grohl. Op 'But Here We Are' zit hij zelf achter het drumstel. Beeld Getty Images

Rouwen. Iedereen doet het op de manier die het best bij hem of haar past. Dat de Foo Fighters de onverwachte dood van drummer Taylor Hawkins (hij stierf vorig jaar maart op 50-jarige leeftijd aan een drugsgerelateerde hartstilstand) verwerken met een donderende rockplaat is in die zin geheel in stijl.

De grote verrassing zat hem in de beslissing het album te gaan maken. Na de dood van Hawkins overwoog de band van frontman Dave Grohl in alle ernst om te stoppen. Maar het overgebleven vijftal besloot toch verder te gaan en een nieuwe drummer te zoeken.

Die kwam er in de persoon van Josh Freese, die eerder bij Nine Inch Nails en Guns N’ Roses speelde. Freese zal tijdens nieuwe concerten zijn debuut maken. Op But Here We Are zit Grohl (54) zelf achter het drumstel.

Bij de aankondiging van de doorstart zei hij dat de Foo Fighters voortaan ‘een andere band’ zouden zijn. Nu is dat feitelijk gezien uiteraard waar, maar op But Here We Are zullen de vele fans snel gerustgesteld zijn: de Foo Fighters klinken nog precies zoals voorheen.

Vocale bijstand van dochter Violet

Dat wil overigens niet zeggen dat ze inhoudelijk geen nieuwe thema’s verkennen. De dood van Hawkins laat zich vooral tekstueel voelen. Alle emoties van de rouw komen, omfloerst, aan bod: ontkenning, (veel) woede, droefenis en berusting. De eerste regels van openingssong Rescued komen hard binnen: “It came outta nowhere / It happened so fast, and then it was over.”

Interessantste song is waarschijnlijk Show Me How, waarin Grohl – met vocale bijstand van zijn dochter Violet – voorzichtig de dreampop verkent. “Where are you now? Who will show me how?” vraagt de zanger zich af. Het lijkt niet over Hawkins te gaan, maar over Grohls moeder Virginia, die eveneens in 2022 overleed.

In het tot tien minuten opgerekte The Teacher neemt Grohl schreeuwend afscheid van de twee met een lang herhaald ‘Goodbye’. Op slotsong Rest volgt de acceptatie. “You can rest now / You will be safe now,” fluisterzingt hij op aangrijpende wijze.

Voor dat slotakkoord zijn alle bouwstenen van het imperium dat de Foo Fighters sinds hun debuut in 1995 opbouwden, gepasseerd. Er is opzwepende, soms woeste hardrock (onder meer op de titelsong), maar met Under You ook een variant die op maat gesneden lijkt voor de Amerikaanse rockradio en herinnert aan Learn to Fly, een van de eerste hits van de groep.

Zo hebben de nieuwe Foo Fighters materiaal gevonden dat op het livepodium naadloos zal passen tussen oude hits als The Pretender of Everlong.