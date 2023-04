Recensie Wave: drones weten zowaar te ontroeren doordat ze af en toe een eigen leven lijken te leiden

In de dansvoorstelling Wave zet David Middendorp zijn onderzoek naar dwarsverbanden tussen kunst en wetenschap voort. Het technologisch vernuft maakt indruk, de choreografie net wat minder.

Vijf jaar geleden presenteerde David Middendorp de eerste versie van Airman, een choreografie voor meerdere drones en één mens. In de nieuwste versie van dit work in progress bestuurt de man in een pak met bewegingssensoren nog meer zachtjes zoemende vliegtuigjes dan eerder. Ook is de wisselwerking tussen de bewegingen van de airman en de dronevloot spannender geworden. Los van de aansturing door de gebaren van de man lijken de machientjes af en toe een eigen leven te leiden, en dat is op een vreemde manier ontroerend.

De vraag wie de beweging initieert, speelt ook in het nieuwe stuk Frequentie². Twee danseressen interacteren met een cirkel van heel fijn zand, of iets wat daarop lijkt. De patronen die zich op de vloer aftekenen, blijken zogenoemde Chladni-patronen: geometrische figuren die ontstaan door een plaat op verschillende frequenties in trilling te brengen. Reageren de patronen op de dansers, of schrijven de tekeningen op de grond juist de beweging voor? Als dat raadsel eenmaal is opgelost, blijft het stuk boeiend.

Zwierend gevaarte

Patronen van zand staan eveneens centraal in het bijbehorende Frequentie, waarin een stalen buis met zand over het toneel slingert. De zandpatronen die zo ontstaan zijn best fraai, en de pogingen van de danseressen om het laag boven de grond zwierende gevaarte te ontwijken leveren aardige momenten op. Toch leveren de manipulaties met de slinger minder interessante dans op dan je zou hopen.

Dat geldt in sterkere mate voor 15 Minute Universe en Hands ON Stage. In deze twee werken is het technologische concept minder dwingend, zodat het dansen meer op de voorgrond komt te staan. Net als in eerdere programma’s van Another Kind of Blue houdt het choreografisch vernuft helaas geen gelijke tred met de indrukwekkende technologische vindingrijkheid.