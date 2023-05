Recensie: Wat een gemis dat we verder moeten zonder de verrukkelijke Midge Maisel

Beeld Philippe Antonello/Prime Video

Sinds 2017 stond de New Yorkse huismoeder Midge Maisel in vier seizoenen op het punt door te breken als stand-upcomedian in de theaterwereld van Broadway. Zij maakte furore in afgelegen nachtclubs, waar het ongebruikelijk was dat een vrouw in de jaren vijftig op het podium stond en gewaagde grappen maakte over haar familie. Geen wonder dat haar openhartigheid ten koste ging van haar huwelijk. Gelukkig vond zij wel een soulmate in Lenny Bruce, de (echt bestaande) theaterlegende die ook nooit een blad voor de mond nam.

Ook in het vijfde en laatste seizoen excelleert Rachel Brosnahan in de titelrol. De actrice speelde eerder mee in House of Cards, maar zal toch eeuwig in de herinnering blijven door deze verrukkelijke rol. Haar vermogen om deze wervelwind zo lang interessant te houden is een topprestatie.

Andere wending

Het afsluitende seizoen wijkt behoorlijk af van de vorige vier. Er worden sprongen in de tijd gemaakt, vooral naar de toekomst. Daarmee wordt ook meteen de prangende vraag beantwoord of Midge ooit doorbreekt en een echte ster is geworden.

Haar leven heeft een andere wending gekregen, zo wordt al snel onthuld, maar de aanloop naar haar doorbraak is weer kostelijk. Zoals haar klus als tekstschrijfster voor een talkshowhost, een soort Amerikaanse Arjen Lubach die doodsbang is om haar voor de camera te brengen uit angst dat zij de show steelt.

Dat zij ondanks alle tegenwerking en tegenslagen toch in zichzelf blijft geloven en geen concessies doet maakt van Mrs. Maisel een heldin voor alle tijden. Helaas keert Midge niet meer terug. We zullen haar missen.