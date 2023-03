Recensie Warm: Papa Kasper van der Laan vertedert, maar moet voor de lach hard werken

Te veel praten over je pasgeboren kind vormt voor veel cabaretiers een valkuil. Kasper van der Laan maakt er juist zijn kracht van, al is Warm verder wat wankel.

Na een succesvol debuut als 1 Kilo is een tweede voorstelling altijd lastig. Voor Van der Laan, die kinderlijke antiheld met zijn rossige baard en talent voor tragikomedie, was er bovendien een extra moeilijkheidsfactor: hij is vader geworden. Absurdisme en sentiment verdragen elkaar doorgaans slecht.

Gelukkig vliegt de cabaretier het ouderschap uitstekend aan. Met het ingenieuze decor bijvoorbeeld, dat hem na veel gesjouw in staat stelt om zonder grote woorden te vertederen. En door de rollen om te draaien. Eigenlijk voedt het negen maanden oude ventje zijn vader op. Die schaamt zich aan de lopende band, terwijl zoonlief zijn gezicht zonder nadenken in de macaroni doopt.

Mop van twee Belgen

Een mooi inhoudelijk raamwerk, maar Van der Laan moet wel hard werken voor de lach. Te hard soms. Hij analyseert bijvoorbeeld het eeuwenoude mopje over twee Belgen van wie er eentje vraagt of hij in het midden mag lopen. Wat weten we eigenlijk over deze mannen? Misschien is die ene zijn vrouw wel net verloren, liepen ze vroeger met zijn drieën en stelde hij de vraag uit gewoonte. En dat vinden wij léúk?

Je snapt waarom het idee op de tekentafel belandde, en Van der Laan komt door zijn uitstekende fysieke spel een heel eind, maar echt grappig wil deze scène niet worden. Het is net te ver gezocht, zelfs voor een absurdist. Andere verhalen, over moeilijk kunnen plassen als er andere mannen naast je staan, voelen juist te simpel voor zo’n originele geest.

Warm is dus wat wankel. Gelukkig is dat klein kereltje altijd in de buurt om papa te helpen. Na een krankzinnig en hilarisch stuk publieksparticipatie blijken we figuranten in zijn bedverhaaltjes. Een nobele rol.