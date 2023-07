Recensie: Voor de Amsterdamse indiepopband Loupe ligt veel moois in het verschiet

Beeld -

De band bestaat al even, maar na twee ep’s en een serie optredens in voorprogramma’s van onder meer Moss debuteert het Amsterdamse indieviertal Loupe nu met een geheel album. In de VS zouden de vier ongetwijfeld een ‘all-female rockband’ heten, maar voor dat soort ronkende pr-taal klinkt Loupe veel te aards.

Loupe is in feite een doorstart van de formatie Dakota, die zangeres Lisa Brammer zag vertrekken. Zo bleven bassist Lana Kooper, drummer Annemarie van den Born en gitarist Jasmine van der Waals voor even ontheemd achter.

Met conservatoriumstudent Julia Korthouwer als nieuwe frontvrouw maken de drie echter nog steeds fijne, dromerige indiepop die vooral gaat over opgroeien (It’s Wild, Getting Older is een knap popliedje) in de grote stad.

Frisse. lichte zang

Die nummers zijn gegoten in arrangementen die vooral leunen op hecht samenspel en subtiliteit. Ook de frisse, lichte zang van Korthouwer eist geen al te prominente rol op. Loupe is duidelijk een band van het collectief.

Dat levert fijne, compacte indiesongs op die zich nergens te veel opdringen aan de luisteraar. Bescheiden uiteraard, maar op een volgende plaat zouden de vier best wat meer risico mogen nemen.

Beste lied is Lonely Dance, een fraai opgebouwde popsong met lichte eightiesinvloeden over de groeipijnen van het leven. Als je zo vakkundig kunt schrijven, ligt er nog veel meer moois in het verschiet, dat kan niet anders.