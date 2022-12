Recensie: Videogame Halo werkt ook als serie, want het biedt meer dan alleen het gebruikelijke geweld

Pablo Schreiber as Master Chief in Halo. Beeld Adrienn Szabo/Paramount+

Of een gameformule ook geschikt is voor een complete televisieserie moet blijken uit de reeks Halo, een sciencefictionspel dat zich afspeelt in de 26ste eeuw. In dit tijdperk moet de mensheid zich zien te handhaven terwijl buitenaardse wezens die eruitzien als monsters in geharnaste pakken aanvallen en niet moeilijk doen over een slachtoffer meer of minder. Dat blijkt meteen in de eerste aflevering van deze serie, waarin een hele kolonie wordt uitgeroeid, op een meisje na.

Voor de makers, onder wie Steven Spielberg als medeproducent, was de voornaamste uitdaging een verzameling interessante personages uit te dokteren. Want een serie van negen delen stelt natuurlijk andere eisen dan een anderhalf uur durende speelfilm.

Supersoldaten

Een van de boeiendste personages is dr. Halsey, een rol van Natascha McElhone, die in haar laboratorium supersoldaten creëert, bijgenaamd De Spartanen, die sterk genoeg moeten zijn om de strijd aan te gaan tegen de ruimtelijke legers die uit zijn op de totale wereldheerschappij.

Verrassend genoeg biedt Halo meer dan het gebruikelijke geweld aan special effects dat de meeste superheldenfilms teistert. Er is ook ruimte voor karakterontwikkeling, vooral van de topsoldaat Master Chief Spartan John-117 (gespeeld door Pablo Schreiber) die worstelt met zijn bijna uitgewiste herinneringen. Gaandeweg krijgt hij steeds meer moeite met de opdrachten die hij van hogerhand krijgt.

De opnamen waren een kostbare onderneming, maar het resultaat zal de fanatieke Halogamers zeker bevallen. Een tweede seizoen is al in aantocht.