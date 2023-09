Recensie: van de immens populaire manga One Piece is nu ook een liveaction-versie, en die is best geslaagd

De Japanse piratensaga One Piece oogt op het eerste gezicht als een slimme kruising tussen Pirates of the Caribbean en Harry Potter, maar heeft toch een eigen sfeer.

Japanse manga – stripverhalen – zijn razend populair, en de populairste is de manga One Piece van Eiichirô Oda. Sinds de eerste aflevering over de sympathieke jonge piraat Monkey D. Luffy in 1997 verscheen, zijn er wereldwijd meer dan 500 miljoen exemplaren van de strip verkocht, waarmee de serie de bestverkopende manga ooit is. Vanaf 1999 verscheen er ook een animatieversie van de bizarre piratenavonturen; die reeks heeft inmiddels de duizend afleveringen overschreden.

Een liveactionversie van de manga heeft evenveel kans op succes, maar heeft wel een flink budget voor de afdeling special effects nodig om het fantasierijke universum van One Piece recht te doen. Luffy heeft bijvoorbeeld zeer rekbare ledematen sinds hij als kind van de gum-gum-vrucht at. Ook de schurken die hij en zijn maten tegenkomen tijdens hun zoektocht naar een legendarische schat, zoals de clownpiraat Buggy, zullen de afdeling special effects flink wat overuren bezorgen.

Netflix was bereid diep in de buidel te tasten voor deze kruising tussen Pirates of the Caribbean en Harry Potter: de acht afleveringen van het eerste seizoen kosten naar verluidt ruim 17 miljoen dollar per stuk. Ter vergelijking: voor het fantasyspektakel Game of Thrones telde HBO 15 miljoen dollar per aflevering neer.

Grenzeloos optimisme

One Piece ziet er dan ook spectaculair uit: sprookjesachtige locaties en fantasievolle personages worden geïntroduceerd in een tempo dat nieuwkomers zal doen duizelen. Toch begint de serie conventioneel, met een ouderwetse landkaart en voice-over.

De gevangengenomen piratenkoning Gold Roger wordt ter dood veroordeeld en onder grote belangstelling op een stadsplein terechtgesteld. Voor hij zijn laatste adem uitblaast roept hij de massa op zijn schat One Piece te zoeken – het begin van het grote piratentijdperk.

Tien jaar later is de zelfbenoemde jonge piraat Luffy een van die schatzoekers. Hij heeft weliswaar geen boot en geen bemanning, maar zijn optimisme is grenzeloos. Dus gaat hij op zoek naar potentiële bemanningsleden; een geijkte manier om nieuwe personages te introduceren.

Zoals de schuchtere brildragende Koby, die aan boord van het piratenschip van de vrouwelijke piraat Alvida wordt uitgebuit. Een dapperder personage is de piratenjager Roronoa Zoro, die drie samoeraizwaarden tegelijk kan hanteren. Verder stuit Luffy op de roodharige Nami, een meisje dat het vooral van haar slimmigheid moet hebben. Wie van dit kleurrijke drietal zich bij Luffy’s Straw Hat crew aansluit, zal aan het eind van de aflevering blijken.

Intussen zijn ook diverse locaties geïntroduceerd, van Windmill Village via Sixis Island tot Shells Town. Het duurt een aflevering voordat de wereld van One Piece in kaart is gebracht, maar de serie heeft vaart en een eigen sfeer en daarmee alles in zich om de volgende Netflixhit te worden.