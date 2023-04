Recensie Unstable: Vader en zoon Lowe zijn sterke troeven in comedyserie

Rob Lowe. Beeld Netflix

De briljante doch excentrieke Ellis Dragon (Rob Lowe) staat met zijn biotechbedrijf Dragon op het punt een afbreekbaar alternatief voor plastic uit te vinden. Maar sinds de recente dood van zijn vrouw is Ellis zichzelf niet meer. Hij is nog wel narcistisch en excentriek genoeg om in zijn nakie in zijn kantoor te staan, maar zelfs dat levert geen inspiratie op.

Omdat het bedrijf lijdt onder Ellis’ rouwproces doet zijn cfo Anna (Sian Clifford) een noodgreep: ze haalt Ellis’ zoon Jackson vanuit New York naar Californië. Want Jackson mag dan zijn brood verdienen als dwarsfluitist en muziekleraar, dankzij zijn universitaire studie kan hij zijn vader misschien over het dode punt helpen. Probleem is wel dat de introverte Jackson niet kan opschieten met zijn dominante vader, die in narcisme Elon Musk naar de kroon steekt.

Geestige wisselwerking

De nieuwe Netflixcomedyserie Unstable heeft als sterke troeven de hoofdrol voor Rob Lowe plus zijn zoon John Owen Lowe in de rol van Ellis’ zoon Jackson. De tegenstelling tussen de excentrieke vader en de introverte zoon moet een geestige wisselwerking opleveren, vergelijkbaar met die tussen moeder Edina en dochter Saffron in Absolutely Fabulous. Maar de grappen in het door vader en zoon Lowe gecreëerde Unstable zijn in de eerste afleveringen nogal flauw; de humor is zelf ook Unstable, zou je al even flauw kunnen zeggen. Maar er lopen genoeg eigenaardige bijfiguren in de serie rond om de comedy toch het voordeel van de twijfel te geven.