Recensie: Unruly gaat over vrouwen die niets te zeggen hebben over hun eigen lichaam

“Losbandig.” “Enigszins zwakzinnig en onaangepast.” Het zijn enkele van de stempels die de zeventienjarige Maren (Emilie Kroyer Koppel) krijgt. En in het Denemarken van de jaren dertig hebben die kwalificaties gevolgen. Maren wordt naar een instelling gestuurd, waar ze moet leren zich ‘vrouwelijk’ te gedragen.

De instelling ligt op een klein eiland, Sprogø, een schijnidylle van chrysanten en gouden avondlicht. Daar werken de vrouwen op het land, in de keuken of in het naaiatelier. Ze leren er de regels te gehoorzamen en vooral om die regels nooit te bevragen.

Maren weigert zich erbij neer te leggen en zich te conformeren aan dat vrouwbeeld. De muziek in de film weerspiegelt dat woelende binnenste dat probeert naar buiten te breken – een geluid waar de andere jonge vrouwen in het instituut doof voor waren geworden, maar dat nu ook in hen begint rond te zingen.

Unruly, na A Perfectly Normal Family de tweede speelfilm van Malou Reymann, gaat over vrouwen die niets te zeggen hebben over hun eigen lichaam. Het zijn mannen die zich, met een stuitende vanzelfsprekendheid, het recht hebben toegeëigend om te beslissen over die lichamen. Die diagnoses stellen en wetten optekenen.

Er bestaat in het recht zoiets als lichamelijke integriteit, maar daarop zijn geregeld uitzonderingen gemaakt die voor het overgrote merendeel het vrouwelijk lichaam (be)troffen. Gedwongen sterilisatie, maagdelijkheidstesten. En dat is niet allemaal verleden tijd. Onlangs besprak de Tweede Kamer een burgerinitiatief om abortus uit het strafrecht te halen. Er werd geen meerderheid voor gevonden.

Terwijl de mannen per boot komen en gaan, zitten de vrouwen vast op het eiland. Niet alleen de patiënten, ook de vrouwelijke toezichthouders. Daarmee is Sprogø een verbeelding van de klem waarin vrouwen door het patriarchaat vastgezet worden, dat er in het schilderachtige licht misschien sprookjesachtig uitziet, maar voor hen aan alle kanten knelt.