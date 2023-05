Recensie Two Tales van Scapino: Van winnend duet naar fikse productie is een iets te grote stap

Free At Last van Danae Dimitriadi en Dionysios Alamanos. Beeld Bas Czerwinski

In de eerste jaren van de negentiende eeuw werd het noorden van Griekenland onder de voet gelopen door de Ottomanen. Om niet als slaaf in handen te vallen van een wrede bezettingsmacht besloten de vrouwen in het bergdorp Zalongo hun kinderen van een klif te werpen, om er zelf reidansend achteraan te springen.

Deze geschiedenis wordt met Grieks gevoel voor drama tot leven gebracht door Danae Dimitriadi en Dionysios Alamanos, in Free at Last.

De groep vrouwen wordt aangevoerd door een trotse leidster, terwijl de muzikale toon wordt gezet door een eenzaam galmende vrouwenstem die klinkt als een aanklacht. Danae & Dionysios wisselen in volksdans geworteld groepswerk af met solo’s waarin de persoonlijkheden van de Scapinodansers mogen doorschemeren.

Een goed doordacht lichtontwerp, met strakke lichtbanen en felle spotlichten, tilt de choreografie naar een hoger plan. Het moment waarop alle danseressen tragisch ter aarde waren gestort, was een krachtig einde geweest. Hoewel choreografisch en muzikaal de koek echt op was, ging het stuk door.

The Mourning

Dat gevoel drong zich al veel eerder op bij The Mourning, van de Siciliaanse Erika Silgoner. Hierin komt de dood een man halen. Alle breed uitgemeten doodsrochels ten spijt: Magere Hein wint.

Daarna blijkt het rustig opbaren van de overledene niet zonder hindernissen te gaan. Een machoman – vermoedelijk de minnaar van de weduwe – verschijnt meermalen zwaar rokend ten tonele. Er zijn koddige groepsdansen met een ietwat karikaturale kapelaan. En helemaal aan het eind komt de dood nog wat spookhuisgeluiden maken.

Zwierig duet

Het was te lollig en te anekdotisch. Bovendien had de galgenhumor, in combinatie met een decor van behangen wanden en krakende deurposten, net iets te veel weg van een verwaterde versie van de gruwelkabinetten van het Belgische Peeping Tom. Veel medebezoekers smulden er echter van.

Echt boeiend werd Silgoner pas met een zwierig duet tussen de weduwe – mooi wulps gedanst door Ellen Landa – en haar minnaar. Dat Silgoner een knap duet kan neerzetten hoeft niet te verbazen: in 2021 was zij de winnares van de Rotterdam International Duet Choreography Competition. Net als Danae & Dionysios, die de RIDCC in 2018 wonnen, werd Silgoner beloond met 100.000 euro, om een productie te realiseren.

Aan Two Tales lijkt dat geld prima besteed, al blijkt een mooi budget geen garantie om vlekkeloos de stap te zetten van een winnend duet naar een groot ensemblestuk. Toch etaleren beide producties genoeg lef om uit te kijken naar volgend werk van deze makers.