Recensie: Twaalf nieuwe Miss Marple-verhalen als eerbetoon aan de schrandere speurneus uit St. Mary Mead

Twaalf bestsellerauteurs wekken Agatha Christies legendarische Miss Marple weer tot leven. Met veel kopjes thee en zelfgemaakte kersenlikeur. En opnieuw vindt er een moord plaats in de pastorie.

Miss Marple walsend op het dek van cruiseschip de Jadekeizerin, op weg van Singapore naar Hongkong. Hoe onwaarschijnlijk kun je het maken? Miss Marple walsend? Op een cruiseschip? Naar Hongkong? We weten toch allemaal dat misdaad schuilt in de kleinste dorpjes? En dat Miss Marple als de schrandere speurneus op leeftijd die ze is dáár op haar best is?

Bloedstillende gil en een moord

Maar Jean Kwok maakt het waar. De in Voorschoten woonachtige Amerikaans-Chinese bestsellerauteur (Bijna thuis, De perfecte zus) haalt Miss Marples neef van stal, de schrijver Raymond West, van wie in Hongkong een toneelstuk in première gaat en die de reis bekostigt. En natuurlijk klinkt er aan boord van de Jadekeizerin ‘een bloedstollende gil’ en vindt er een moord plaats die Jane Marple oplost.

Luisteren

Luister naar een kort fragment van De Jadekeizerin door Jean Kwok, voorgelezen door boekenredacteur Marjolijn de Cocq.

Het is een behoorlijk geniale zet. Nadat eerder al de Britse thrillerauteur Sophie Hannah van de erven Christie het fiat kreeg om die andere meesterspeurder, Hercule Poirot, weer tot leven te wekken, mochten nu twaalf successchrijvers uit het Engelse taalgebied aan de slag met Miss Marple uit het (fictieve) kleine dorpje St. Mary Mead.

Dat resulteerde in de bundel Marple, nu vertaald als De Miss Marple verzameling, waarin de protagoniste in sommige verhalen de wereld onkarakteristiek bereist – Manhattan, de Amalfikust, Cape Cod – maar toch alle vertrouwde Miss Marple-ingrediënten present zijn. Het breiwerkje, de kersenlikeur, de verwijzingen naar thrillerauteurs als Raymond Chandler en Dorothy Sayers. De al genoemde neef Raymond, oud- Sherlock Holmesbaas Sir Harry Clithering, kolonel Bantry en zijn vrouw Dolly (die iets doet met haar oude koperen theeketel wat we hier niet zullen verraden).

Oude vrijsters

Én er valt opnieuw een dode in de pastorie van St. Mary Mead – naar het eerste Miss Marpleboek uit 1930 Moord in de pastorie. Christie voerde Miss Jane Marple voor het eerst op in 1927, in het korte verhaal The Tuesday Night Club. Ze wilde ‘oude vrijsters een stem geven’, de ongehuwde dames op leeftijd die worden betutteld en onderschat, die onzichtbaar zijn maar zelf des te meer zien. Miss Marple speelt de hoofdrol in twintig korte verhalen en twaalf detectives waarvan de laatste, Moord uit het verleden, in 1976 postuum werd gepubliceerd.

Wat opvalt in De Miss Marple verzameling is dat de verhalen die het best werken stilistisch het dichtst bij de originele Miss Marple blijven, zoals De tweede moord in de pastorie van de Schotse crime-writer Val McDermid. Meer experimentele bijdragen als Moord in Villa Rosa van Elly Griffiths (bekend van haar Ruth Galloway-thrillers), vanuit het perspectief van een thrillerschrijver met moord in de zin die naar Italië reist en daar Miss Marple onder de hotelgasten treft, missen net dat vleugje Christie.

De auteurs spelen met standsverschillen en snobisme in de zo ‘beschaafde’ plattelandsdorpjes. We keren terug naar de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en Miss Marple ziet met lede ogen hoe nieuwbouwwijken verrijzen en dorpen met verkeersaders worden doorsneden. Van de Beatles moet ze niet veel hebben, maar ze juicht wel de verbeterde gezondheidszorg toe. Afkeurend beziet ze een MeToosituatie op een faculteitsdiner – van alle tijden.

Ook racisme is een thema. In Een Dodelijke Huwelijksdag van de Britse thrillerauteur Dreda Say Mitchell vormt Miss Marple met de Caribische Miss Bella een fijn speurdersduo als op het huwelijk van de zoon van een barones met Miss Bella’s nichtje een dode valt. ‘Hoewel men mocht hopen dat raciale ongelijkheid in het Engeland van de jaren zestig tot het verleden zou behoren, was dat helaas niet het geval’ – je hóórt het Miss Marple denken. Of deze, uit De Jadekeizerin van Jean Kwok, als een medepassagier opmerkt dat ‘ze allemaal op elkaar lijken, die buitenlanders: ‘“In Hongkong,” zei Miss Marple, “zijn wij geloof ik de buitenlanders.”

Kaars of sierkussen

En in Miss Marple verovert Manhattan, waarin een wel zeer opstandige Miss Marple tegen de uitdrukkelijke wens van haar neef Raymond en zijn vrouw Joan het hotel verlaat, verwoordt Alyssa Coyle het uitgangspunt van Christie over de betutteling van oude besjes: ‘Zoals veel dames op leeftijd zou Miss Marple op een bepaalde plek hóren te zijn, alsof ze een kaars of een sierkussen was. In plaats daarvan had ze de vreemde gewoonte om altijd ergens op te duiken waar ze wílde zijn.’

De Miss Marple verzameling stelt Miss Marple in de gelegenheid opnieuw op te duiken – en haar vleugels wijder uit te slaan, al voelt ze de jaren. Om bij een gevallen steek in haar breiwerkje dan wel tijdens de tai chi op een Hongkongse morgen een scherp inzicht te krijgen. Om, als ze de moord heeft uitgedokterd, het gezelschap bijeen te roepen en haar conclusies uit de doeken te doen. En De Miss Marple verzameling vormt vooral ook een aansporing om weer die oude boeken te herlezen over de oude dame aan wie nu een waardig eerbetoon is gebracht.