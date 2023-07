Recensie: Tragedie blijft grotendeels buiten beeld in feestelijke docu over Wham!

George Michael en Andrew Ridgeley (r) namen ‘Careless whisper’ al op 18-jarige leeftijd op. Het duo bestond uiteindelijk slechts vier jaar. Beeld Netflix

“We hadden de beroemdste knieën van de wereld,” zegt George Michael halverwege de documentaire Wham!. “Onze shorts zorgen ervoor dat ze elke keer ten volle werden geëtaleerd.”

De look van Michael en zijn Wham!-partner Andrew Ridgeley zou iconisch worden. Sportoutfits met ultrakorte broekjes; Ridgeley in het vuurrood, Michael in het eigeel. ‘Ik denk dat George die koos omdat hij kleurenblind was,’ zegt Ridgeley nu.

In de documentaire van regisseur Chris Smith vertellen de twee nog een keer het ongelooflijke succesverhaal van hun duoschap. Ridgeley doet dat met de wetenschap van nu, de eind 2016 overleden Michael spreekt via fragmenten uit een oud interview met de BBC.

Escapistische popliedjes

Overigens zonder dat de twee als talking heads worden ingezet. Hun commentaar begeleidt slechts de nostalgische beelden van de vier jaren waarin Wham! kortstondig de grootste popgroep ter wereld was. Als reactie op de miserabele eerste helft van de jaren 80 in Groot-Brittannië serveerde Wham! een vrolijk hedonistische wereldvisie. Escapistische popliedjes, gezongen door twee knappe jongens die hun imago schilderden in felle levenslustige kleuren.

De twee beste vrienden uit een middelbareschoolklas in het Engelse gehucht Bushey droomden beiden al vroeg van sterrendom. Hoewel Ridgeley onmiskenbaar een neus had voor marketing en stijl, bleek Michael al vlot het echte talent van de twee. Ongehoord goed is zijn zang op een eerste demoversie van de latere hit Careless whisper, die de twee als 18-jarigen al opnamen.

Naarmate het succes van Wham! groeide, openbaarden zich echter ook de verschillen tussen de twee. Waar Ridgeley zich zonder terughoudendheid onderdompelde in de geneugten van het sterrendom, bleef Michael constant op zoek naar meer. Bevestiging, zo analyseert hij zelf kort, die de twijfel over zijn eigen identiteit moest overstemmen.

Vergetelheid

Het is de grote tragedie achter het succes van het duo. Waar de heimelijk homoseksuele Michael steeds meer een popidool en sekssymbool van buitenaardse proporties werd, werd ook zijn geheim steeds groter. “Ik vervalste mijn identiteit bewust,” zegt Michael erover. “Van binnen wist ik dat zoeken naar nog meer roem niet de juiste weg was, maar mijn ego liet zich daarvan niet overtuigen.”

Ridgeley wist ervan – Michael kwam bij hem uit de kast – maar liet zijn vriend in zijn eentje worstelen met zijn ware zelf. Daarover wordt hij in de documentaire niet al te kritisch bevraagd. Hij had het zelf ook moeilijk, lijken de vele fragmenten waarin Ridgeley in interviews wordt gereduceerd tot het toevallige aanhangsel van de gevierde ster te willen zeggen.

Wham! is vooral bedoeld om te vieren wat er wel goed ging. Het duo bestond uiteindelijk maar vier jaar. Toen ging Michael solo en ontving Ridgeley een ticket richting vergetelheid. Het is goed zo, zegt de laatste nu. “Wham! was een viering van de jeugd. Het was nooit de bedoeling dat we volwassen zouden worden.”