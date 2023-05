Recensie To be continued: een digitale voorstelling intrigeert, maar met acteurs is het leuker

Beeld Jitske Nap

Voordat je To be continued kunt bezoeken, moet je Telegram downloaden. Nou ben ik zelf altijd een beetje huiverig voor wéér een nieuw app om mee te appen, maar de instructies zijn helder: zonder de digitale boodschappendienst is de theatrale installatie van Nineties Productions niet te bezoeken.

Het gesprek dat volgt, voelt sinds de massale bekendheid van ChatGPT bekend. Het heen en weer gaan van opmerkingen houdt het midden tussen droog typen van tekens en een intiem gesprek. De bot vraagt me foto’s te sturen van ‘a moment when you felt fully immersed in the moment’. Ik stuur een paar emoji’s van een dansende kers. De bot zegt: ‘Please keep sending me photos. I am training.’ Uiteindelijk ga ik overstag en stuur ik een foto. Ik wil toch de volle AI-ervaring van deze eerste volledig digitale voorstelling van Nineties, dat eerder al wel volledige onlinevoorstellingen heeft gemaakt.

Bij aankomst bij een loods in Noord, op de hoek van de hippe strip waar ook De Ceuvel zit, wachten we tot we naar binnen mogen. De bot stelt een vraag: ‘What is time made of?’ Ik antwoord, clichématig, maar het is het eerste wat in me opkomt: elastiek.

Snackbareten

Eenmaal binnen zien we een enorm zwart ding, een soort server. Op het knap door Studio Moniker ontworpen, cilindervormige gevaarte verschijnen plotseling de teksten die bezoekers, net als ik, aan de chatbot hebben gestuurd. Later komen de foto’s en filmpjes. Van snackbareten, een file, een meisje dat in een aquarium staart.

De ervaring van een halfuur moet iets zeggen over onze beleving van tijd en de invloed van technologie. De supercomputer, die doet denken aan het ding dat ‘42’ antwoordt in Douglas Adams’ The Hitchhikers Guide to the Galaxy, geeft aan geen besef van tijd te hebben, terwijl wij, het publiek, toch moeten leven in de wetenschap dat we op een dag zullen sterven. Hoewel de confrontatie met dit AI-gevaarte indrukwekkend is, ook door een dwingend geluidsdecor, wekt ze ook irritatie. Rond een server lopen is heel klinisch, en uiteindelijk te weinig confronterend.

Het theater heeft de digitale revolutie de laatste jaren steeds meer omarmd. Zo liet De Speld een toneelstuk door ChatGPT schrijven en waren er acteurvrije producties. Uit nood geboren in coronatijd, zoals de eerste Blindness in Carré (met koptelefoon, zonder acteurs), of eerder al de show van Micha Wertheim, Ergens anders (2016), waarbij hij een robotje zijn plaats liet innemen. Het zijn leuke experimenten die uiteindelijk ook onderstrepen dat theater het beste werkt met acteurs van vlees en bloed.

To be continued Regie Yannick Noomen en Noortje van den Eijnde / Nineties Productions

Ontwerp Studio Moniker

Te zien t/m 20 mei, Papaverhoek 39, daarna tournee

