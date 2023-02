Recensie Tinderella: Nilgün Yerli heeft nog veel meer te vertellen dan ze kwijt kan (of wil)

Cabaretière Nilgün Yerli (1977) laat prachtige taal horen en roept mooie beelden op van eenzaamheid in de moderne datingwereld. Toch lijkt ze in Tinderella het achterste van haar tong voor zichzelf te houden.

Bijna tien jaar lang was Nilgün Yerli niet in de Nederlandse theaters te bewonderen. Ze reisde haar man achterna, die in Engeland ging werken. Later verhuisde ze naar New York én haar geboorteland Turkije. Het huwelijk sneuvelde. Hij werd verliefd op de persoon die ze op het podium was, vertelt de cabaretière, en nam haar dat podium vervolgens af.

Nu staat ze er weer. Misschien nét even te vroeg. Haar vanzelfsprekende flair haperde dinsdagavond een beetje. Ze versprak zich vaak, leek af en toe naar woorden te zoeken en was door ziekte wat hees. Na afloop biechtte Yerli op dat ze de première van Tinderella had willen uitstellen. Niet om haar stem, maar om de aardbeving in Turkije. Het is begrijpelijkerwijs lastig spelen met zoveel leed in je achterhoofd.

Scherpere keuzes

De voorstelling was sowieso gebaat geweest bij scherpere keuzes. Yerli lijkt de afgelopen tien jaar in 90 minuten samen te willen vatten. Ze vertelt over het ontheemde gevoel dat ze vaak had. Over haar vele mislukte Tinderdates, mensen die de verbinding met zichzelf verliezen en veranderingen in de Nederlandse samenleving.

O ja, en ze was kortstondig lid van de partij van Erdogan, in een poging die van binnenuit te veranderen. Daar zou je veel meer over willen horen dan de paar zinnen die ze er nu aan wijdt. Het achterste van haar tong lijken we niet te zien.

Toch blijft Yerli een boeiende theatermaker. In de beschrijvingen van haar dates roept ze fraaie beelden van eenzaamheid op. En als ze over haar ex vertelt, is het vaak smullen voor de taalliefhebber. Mooiere zinnen dan ‘Ik zag hem en hij zag mét mij’ hoor je zelden.