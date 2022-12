Recensie: Tijdens The Chosen Family Show-ho-ho vieren publiek en spelers het leven en elkaar

Roi Soleil, ook wel Matthijs Rijsdijk. Beeld Bas de Brouwer

‘Het leven gaat niet alleen om wie je bent, maar vooral ook om wie je voor iemand bent.’

The Chosen Family Show-ho-ho is niet alleen een voorstelling, het is een ervaring. Daarom organiseert Boys Won’t Be Boys een voorprogramma waarin een nieuwe generatie vertelt over hun idee van mannelijkheid. Tijdens de hoofdvoorstelling vertellen acht theatertalenten hun persoonlijke verhalen aan de hand van theater in de breedste zin van het woord. Tussen voor- en hoofdprogramma wordt in De Smoeshaan voor de liefhebber tegen een zachte prijs een kerstdiner georganiseerd, om alvast helemaal in de familiesfeer te komen.

Met de nieuwe generatie op comfortabele zitzakken op het podium en het publiek dat ook naast het podium kan plaatsnemen, voelt het meteen gezellig. Wanneer tijdens de voorstelling koekjes worden gebakken en Canelazo – een warm alcoholisch drankje met suikerriet – wordt uitgedeeld, is de kerstsfeer helemaal af.

Als performancediva Roi Soleil zorgt Matthijs Rijsdijk meteen voor een bruisende opening. Moeiteloos wisselt hij tussen Frans, Engels en Nederlands. Wanneer hij vraagt om een songfestivalesque applaus, wil je als publiek niets liever dan hem douze points geven.

Ecologische condooms

Rikkert van Huisstede gebruikte ecologische condooms en nu wordt hij vader. Mensen begrijpen niet dat hij als man in een jurk een kind kan krijgen met zijn vriendin. Hij hoopt dat zijn ‘familie’ hem hierin advies kan geven.

Er is veel ruimte voor humor, juist ook om met de pijnlijkheden van het leven te kunnen omgaan. Zo vertelt pianospeler Julian Bohn dat hij op zijn school in Duitsland niet Schwulian, maar Coolian wilde zijn, en daarom veel naar rapmuziek luisterde. Taylor Made dacht dat de zin van het leven was om zich voort te planten, maar helaas was hij toch echt homo. Nu heeft hij zijn dragbaby’s – jonge drags over wie hij zich ontfermt – en is hij meer dan gelukkig.

Ontroerend is Lars Brinkman, die het moeilijk vindt dat zijn ‘broertje’ Rikkert opeens een kind krijgt. Zelf hoeft hij geen kinderen, maar hoe meer redenen hij noemt om geen kinderen te willen, hoe minder het publiek (en hijzelf) hem gelooft. Gelukkig biedt Marleen Hendrickx hem troost, zoals familie dat hoort te doen.