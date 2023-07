Recensie: Tiemen Hiemstra etaleert in zijn debuutroman W. een vanzelfsprekend talent

Het bijzondere, knap geconstrueerde prozadebuut van Tiemen Hiemstra W. draait rond de verdwijning van een oude vriend. Het is zowel een coming-of-ageroman als een rêverie over ongetemperde vrijheidsdrang.

‘W. Is. Niet. Vermist. W. is god weet waarnaartoe vertrokken en heeft ons nergens van verteld. Hij heeft ons geditcht.’ Drie jaar geleden is W. van de ene dag op de andere onvindbaar geworden. Bestemming? Onbekend. Motieven? Idem.

Hij laat zijn boezemvriend Olaf en diens ex-vriendin Hilde in grote vertwijfeling achter en zadelt ze op met een patchwork van zowel broze, bevreemdende, grappige als tergende herinneringen. In de licht absurdistische, maar knap geconstrueerde debuutroman van Tiemen Hiemstra voert Olaf het woord en ontrafelt hij in bondige scènes zijn verhouding tot W.

Hiemstra (1991) komt als schrijver niet helemaal uit het niets vallen. De uit Groningen afkomstige Nederlander studeerde woordkunst in Antwerpen en was in 2010 een Kunstbende-laureaat. Hij publiceerde ook al verhalen in tijdschriften als Tirade, nY en Hard/hoofd . Hij etaleert in zijn romandebuut een vanzelfsprekend talent, haast los uit de pols.

Wittgenstein

Verdwijningen fascineren Hiemstra bovenmatig. Heeft dat te maken met de verdwijning van zijn opa Frederik Fake Hiemstra, die in 1973 spoorloos raakte in de Pyreneeën? Vast wel. Hiemstra, die nu in Antwerpen woont, verschanste zich zelf een poos in Leipzig en knipte vrijwel alle banden met het thuisfront door, om er als postbode te werken.

Hij kreeg er af te rekenen met paniekaanvallen, ontheemding en hartkloppingen. Die deplorabele toestand leidde tot een eerste aanzet voor zijn roman. De W. verwijst naar de filosoof Ludwig Wittgenstein, die er ook een handje van had om plots in rook op te gaan.

Olaf is een onzekere, met twijfel behepte jongen, wat hij kon wegmoffelen bij de veel daadkrachtigere W. Bij hun eerste ontmoeting op school is er afstand, maar later ontstaat er een bijna symbiotische omgang, in zoverre dat de buitenwereld zich afvraagt – en zijzelf ook – of ze toch niet gay zijn. Die intense verbondenheid tussen Olaf en W. wekt Hiemstra krachtig tot leven. Maar het tijdelijke van zo’n adolescentengehechtheid vangt Hiemstra evengoed.

Angst voor insecten

Er komt afstand wanneer Olaf in Antwerpen gaat studeren en W. naar Buenos Aires trekt, met een dubbelzinnige rol voor Hilde. Toch vormen ze een trio met een zekere onverwoestbaarheid. Want ook W. waart er later weer rond. ‘Zoals ik het mij herinner was Antwerpen de speeltuin waarin Hilde, ik en W. geen genoeg van elkaar konden krijgen.’ De cafés en academies van de stad zijn mooi tot leven gewekt. Hiemstra verweeft duidelijk autobiografische elementen uit zijn eigen studententijd. Maar in het hier-en-nu is er de ontsteltenis over W.’s verdwijning, die Olaf verlamt.

Maar wie is W. werkelijk? ‘W. was bang om ‘typisch’ te zijn, maar hij was er zich tegelijkertijd ook van bewust dat het ondoenlijk was om naar uniciteit te streven.’ W. sprokkelt bijvoorbeeld wandelende takken, als poging om zijn ‘angst voor insecten’ te overwinnen. Na zijn vermissing probeert Olaf hardnekkig sporen te reconstrueren. Hij baant zich een weg door de gekopieerde inhoud van W.’s laptop, waar hij in het document ‘De pretsarcofaag’ een essay of memes uitvlooit.

Helaas, de zoektocht naar het ‘geheime element waarmee M. afscheid nam’ levert niet veel op. Hiemstra schakelt subtiel van zwaarte naar lichtheid in wat zowel een coming-of-ageroman is als een rêverie over ongetemperde vrijheidsdrang met een aparte verteltoon waarin enige invloeden van de vroege Reve en J.D. Salinger te herkennen zijn.