Recensie: Theo Maassen is in een zwaar gevecht met de tijdgeest beland

We zijn met zijn allen enorm in de war, vindt Theo Maassen. Die stelling wordt in Onbekend terrein gestaafd met wisselvallige observaties en grappen, maar niemand die vertwijfeling zó goed speelt als hij.

Het is verleidelijk om cynisch te doen over de titel van deze voorstelling. Maassen toont zich andermaal een intimiderende man met grote meningen en harde grappen, die, als je goed luistert, ook een zachte kant blijkt te hebben. Dat is al decennialang de motor achter zijn volle zalen. Hij blijft een volksjongen met filosofische ambities. Een aaibare klootzak. Bepaald geen onbekend terrein dus.

Maar misschien moeten we de betekenis ergens anders zoeken. Misschien heeft de cabaretier het over een samenleving die hem, 56 jaar inmiddels, in een spagaat dwingt. Enerzijds wil hij best een eindje meegaan in de opvattingen van jongere generaties, anderzijds is het zijn zelfopgelegde taak om de maatschappij te bekritiseren. Word je oud als je je afzet tegen veranderingen? Of verlies je jezelf als je dat niet doet? Een simpel antwoord lijkt nauwelijks te geven. Maassen is, of hij wil of niet, in een zwaar gevecht met de tijdgeest beland.

Dat zorgt natuurlijk voor verwarring, wat ook in maatschappelijk opzicht het grote thema van Onbekend terrein vormt. Zijn we zonder dat we het doorhebben met zijn allen knettergek geworden, vraagt de Eindhovenaar zich af? Wat ging er om in het hoofd van mensen die tijdens de coronapandemie een mondkapje droegen terwijl ze alleen in de auto zaten? Kan het zijn dat onze zoektocht naar houvast en regels juist onzeker maakt?

Zelfkritiek

Maassen wordt tegenwoordig soms weggezet als stereotype witte man van een bepaalde leeftijd. Dat is te makkelijk. Daarvoor toont hij te veel betrokkenheid bij de toekomst van deze planeet én te veel zelfkritiek. De cabaretier twijfelt hardop of hij misschien een racist is en vindt zichzelf ook geen erg goed mens.

Het is wel zo dat hij ditmaal veel onderwerpen aan elkaar rijgt zonder de diepte in te gaan. Alsof hij tegen elke boom een plasje wil doen, maar niet altijd iets eigens te melden heeft. En ja, dan komen er soms wat antiwoke clichés voorbij. Zijn we door onze genderneutrale toiletten extra kwetsbaar voor mannenmannen als Poetin, mocht hij Nederland binnenvallen? Dat lijkt niet alleen volstrekte onzin, je kunt het ook geen prikkelende provocatie meer noemen.

Gelukkig blijft Maassen de beste acteur onder de cabaretiers. Niemand die seksgrappen met zoveel sjeu opdient als hij. Niemand die vertwijfeling zo goed speelt. Misschien is hij wel op zijn sterkst tijdens persoonlijke overpeinzingen. Zijn ouders stierven jong, dus hoelang houdt dat grote lijf het nog vol? De dood van een paardenbloem, dat lijkt hem wel wat. Gewoon vergaan in de wind.

Maar ja. ‘Het zal wel weer kanker worden.’