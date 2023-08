Recensie The Swearing Jar: tragische laag geeft het romantisch drama emotionele kracht

De meeste romantische films gaan over de liefde tussen twee zielsverwanten. Het charmante muzikale drama The Swearing Jar gaat over twee van zulke grote liefdes. De Canadese regisseur Lindsay MacKay brengt haar film als een overspelverhaal, maar al snel wordt duidelijk dat er meer aan de hand is.

Muziekdocent Carey (Adelaide Clemens) en schrijver Simon (Patrick J. Adams) verwachten hun eerste kind en zijn dolblij. Maar de zwangerschap legt scheurtjes bloot in hun schijnbaar perfecte relatie. Simon lijkt iets voor Carey te verbergen, waarop Carey steeds meer tijd buitenshuis begint door te brengen. Jaren later, tijdens Simons veertigste verjaardagsfeest, bezingt Carey hun liefde en problemen.

Het succes van elke romantische film hangt af van de chemie tussen de hoofdrolspelers. The Swearing Jar (vernoemd naar de vloekpot die het jonge koppel begint om zich voor te bereiden op het ouderschap) slaagt erin om twee lieve, maar eerlijke liefdesverhalen te vertellen: een tussen Carey en Simon, die al jaren samen zijn, en een tussen Carey en Owen (Douglas Smith), de man die ze ontmoet in de plaatselijke boekwinkel. De eenzijdige focus op groot hartzeer en twee grote liefdes geeft de film een prettige zweem van sentimentaliteit.

The Swearing Jar presenteert zichzelf als een film over vreemdgaan. De waarheid blijkt ingewikkelder te zijn dan dat. De Canadese regisseur Lindsay MacKay organiseert haar charmante muzikale romantische film rond een plotwending die het voorafgaande in een ander perspectief plaatst.

Als het lijkt alsof MacKay niet echt haar best doet om te verbergen wat deze plotwending is, dan is dat omdat de wetenschap van wat er echt aan de hand is voor een tragische laag zorgt die de film zijn emotionele kracht geeft. The Swearing Jar is misschien geen verhaal over vreemdgaan, al snel wordt duidelijk dat het dat in de ogen van Carey wél is.