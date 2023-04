Recensie: The Super Mario Bros. Movie is slaafs aan de spellen en verrast geen seconde

Beeld Nintendo

Hoe oud is Mario eigenlijk? Hij woont met broer Luigi nog bij zijn Italiaans-Amerikaanse ouders, heeft zijn kamer behangen met posters van videospelletjes en zoekt wanhopig naar de goedkeuring van zijn vader, maar heeft ook een enorme snor én runt een eigen loodgietersbedrijf. Ergens tussen de 18 en de 40?

Te lang bij dergelijke zaken stilstaan, is natuurlijk zinloos. En een beetje flauw. Lastiger wordt het wanneer hij na het kapotslaan van een zwevend blokje ineens in een kat verandert. Devote fans kunnen weer een kruisje zetten op hun Mariobingokaart, wie slechts vaag bekend is met dit universum en de verwijzing niet begrijpt, haalt z’n schouders op.

De film drijft op die referenties en volgt verder een mager plot waarin de loodgieter per toeval in het lsd-achtige Mushroom Kingdom belandt en daar samen met de kloeke prinses Peach en gorilla Donkey Kong zijn broer (Luigiliefhebbers zullen balen van zijn passieve aanwezigheid) uit de klauwen van schurk Bowser probeert te redden.

Manische energie

Het roept meerdere vragen op. Waarom een zeer getrouwe Marioverfilming maken die alleen als doel heeft de videogames op het witte doek te projecteren? Wat is het nut van een game die je niet kunt spelen (of je moet het vinden van alle verwijzingen beschouwen als een spel)? Je mag toch minstens verwachten dat een film zijn publiek iets geeft dat de games niet kunnen bieden?

Maar dé vraag is natuurlijk of de doelgroep tevreden is. Dit is wat je zeker kan stellen: The Super Mario Bros. Movie ziet er gelikt uit, heeft een aanstekelijke (en ook ietwat manische) energie en bevat aardige grapjes. Het bezorgt ongetwijfeld veel kinderen een hoop plezier. En enkele volwassenen een hele hoop geld.