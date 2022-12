Recensie The Show Must Go On: was Rasti Rostelli nou een charlatan of groots showman?

In 'Rasti Rostelli: The Show Must Go On' zien we hoe de illusionist een laatste poging doet zijn loopbaan nieuwe energie te geven. Beeld Videoland

Samen met medium Jomanda vormde hypnotiseur Rasti Rostelli in de jaren negentig de paranormale Eredivisie van Nederland. In respectievelijk een blauwe mantel en een zwarte cape bouwden ze in korte tijd een imperium op de mistflarden van bovenzintuiglijke wereld.

Hoewel Jomanda in het documentairetweeluik The Show Must Go On niet voorkomt, kennen hun carrières een vrijwel parallel verloop. Eenmaal aangekomen op het toppunt van hun roem maakte één incident een einde aan het succes. Jomanda werd vervolgd (maar niet veroordeeld) vanwege haar adviezen aan comédienne Sylvia Millecam, die in 2001 overleed aan borstkanker.

Slechte publiciteit

Rostelli (de op Aruba geboren Roland van den Berg) kreeg in 1995 een eigen televisieshow bij Veronica. Zo kon heel Nederland zien wat hij in zaaltjes in het land al sinds 1987 deed: toeschouwers onder hypnose brengen en hen vervolgens de gekste dingen laten doen. Plots aten de vrijwilligers op het podium een citroen met schil en al op, waanden zich een Chippendale of probeerden ze opzichtig de hypnotiseur zelf te versieren. De vaste reactie in de zaal: lachen, gieren, brullen.

Die lach verstomde toen in hetzelfde jaar bleek dat twee slachtoffers van seriemoordenaar Marc Dutroux – de meisjes An en Eefje – bij een show van Rostelli waren geweest voordat ze bij Dutroux in de auto stapten voor een lift.

De meisjes – toen 17 en 19 – waren bij de voorstelling onder hypnose gebracht en in de media werd gesuggereerd dat Rostelli hen onvoldoende had wakker gemaakt. In versufte toestand onderweg terug naar hun vakantieadres waren ze vervolgens door Dutroux opgepikt. Hoewel justitie nooit bewijs vond voor fouten van Rostelli was de slechte publiciteit funest voor de zaken. Zijn zalen liepen leeg.

Betonplaten

Ruim 25 jaar later onderneemt Rostelli – inmiddels 66 jaar, maar zijn imposante coiffure op een grijze sik na nog stevig in de zwarte haarverf – een laatste poging zijn loopbaan nieuwe energie te geven. Regisseur Aalderink volgt hem als hij citroenen inkoopt op de Dappermarkt en bij de Praxis betonplaten aanschaft die hij op de buik van gehypnotiseerd publiek wil doorklieven.

Intussen komen in een evenwichtige verdeling voor- en tegenstanders aan het woord. Heerlijk nuchter is verre collega Hans Klok die in Rostelli een nogal platte, maar verder onschuldige goochelaar ziet die hij ooit betrapte toen hij zijn kapsel liet egaliseren op een strijkplank.

De zaak rond An en Eefje krijgt veel aandacht. Rostelli gaat zelfs terug naar het casino van Blankenberge waar hij die beruchte show gaf. Daar blikt hij terug op wat hij in een bijzin ‘dat kleine An-en-Eefje-gebeuren’ noemt. Ook mijmert hij ongeremd over de volle zalen die hij aan de Vlaamse kust altijd trok. Er valt hem daarbij een gedachte in: nu hij er toch is, moet hij toch eens bij de directie informeren of die zijn comebacktournee niet wil boeken.