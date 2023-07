Recensie The Secrets of Hillsong: Hoe leugens de hipste kerk van de wereld lieten kapseizen

Beeld Disney+

Het was in oktober 2014 dat kerkgemeenschap Hillsong ook de seculiere wereld ­bereikte, met een van de ­beroemdste popsterren ter wereld als posterboy. Justin Bieber, hij was toen 20 jaar oud, werd gedoopt door Hillsongs sterdominee Carl Lentz. In de badkuip van NBA-basketballer Tyson Chandler nota bene. Bieber en Lentz vertelden erover bij onder anderen Oprah Winfrey.

In Lentz had Bieber, die worstelde met de transitie van kindster naar volwassen pop­zanger, zijn spirituele vertrouwenspersoon ­gevonden. En Lentz, die zich op de kansel al een rocksterimago had aangemeten, had ­eindelijk de rockster die zijn Jezusgospel naar een nog groter publiek kon brengen. Niet veel later zouden ook Selena Gomez en een trits ­Kardashians volgen.

Dertig megakerken

Het waren de topjaren van Hillsong, dat toen wekelijks tussen de 150.000 en 200.000 mensen trok, verdeeld over dertig megakerken – niet zelden bezochten meer dan 10.000 volgelingen een dienst in een evenementenhal. Zij kwamen, zo toont de documentaire The Secrets of Hillsong, voor een klassiek-evangelische boodschap van Jezus als redder, maar dan ­verpakt in een uiterst modieus kostuum. Lentz, een getatoeëerde spierbundel met een groot ­redenaarstalent, bleek de ideale verkoper van de kerk, die al in 1983 in Sydney was opgericht en nu plotseling wereldwijd opereerde. Amsterdam kent ook nog steeds een vestiging: aan de Seineweg.

Dat zo’n expansie in sprinttempo enige groeipijnen meebrengt, is voorstelbaar, maar bij Hillsong ging alles op zo’n groteske manier fout dat de vier keer ruim 70 minuten die regisseur Stacey Lee uittrekt voor de opkomst en ondergang van het kerkgenootschap, niet eens overdreven voelen. Hillsong werd gerund als een bedrijf, dat jaarlijks meer dan 100 miljoen ­dollar aan giften binnenhaalde. Pas later zou blijken wat er precies met dat geld gebeurde.

Kindermisbruik

In Australië was de rot al voor Biebers badkuipdoop aan de oppervlakte gekomen. Oprichter Brian Houston raakte rond de eeuwwisseling in opspraak, omdat hij geweten zou hebben van het kindermisbruik van zijn vader, die ook een eigen kerkorde leidde. Hij misbruikte daarin tientallen jongens, maar meldingen werden weggemoffeld. Zoon Brian bleef beweren dat hij van niets wist.

Later zou blijken dat ook in de Hillsongkerk sprake was van misbruik. Op initiatief van ­Brian Houston werden de slachtoffers af­gekocht of geïntimideerd.

Toen Lentz echter een misstap maakte – hij bleek twee buitenechtelijke affaires te hebben – zocht Houston wel de publiciteit. Met Lentz, die op het punt zou hebben gestaan zich af te splitsen van Hillsong, werd spijkerhard ­afge­rekend.

Pas toen niet veel later bleek dat Houston ­persoonlijk twee vrouwen had afgekocht om te zwijgen over zijn buitenhuwelijkse pleziertjes, ging de beerput echt open. In de kerken bleek sprake van stelselmatig racisme en van uitbuiting van vrijwilligers. Nog pijnlijker was het ­demasqué van Houston, die zich altijd had ­gepresenteerd als een sobere volgeling van ­Jezus. Hij had tonnen van gemeenschapsgeld naar zijn privérekening weggesluisd en hield er een luxeleven op na.

Toch lopen de rechtszaken nog steeds. En ­omdat een kerk zich aan minder regels hoeft te houden dan een bedrijf, zou Houston met veel kunnen wegkomen.