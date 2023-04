Recensie: The National profiteert van werk Aaron Dessner met Taylor Swift

De pandemie woedde en zanger en tekstschrijver Matt Berninger leed gelijktijdig onder een depressie en een writer’s block. Hij twijfelde of hij zijn werk met het Amerikaanse The National ooit weer op de rit kreeg.

Tegelijk was gitarist Aaron Dessner productiever dan ooit. Met Justin Vernon van Bon Iver maakte hij een tweede album als het duo Big Red Machine, maar vooral zijn werk met Taylor Swift maakte grote indruk. De twee folky albums Folklore en Evermore, die Dessner produceerde en mede schreef, werden overladen met jubelrecensies. Ook het nog te verschijnen nieuwe album van Ed Sheeran draagt Dessners handtekening.

Wat betekent dit voor The National? Uiteindelijk vooral dat band op First Two Pages of Frankenstein weer zo goed klinkt als in zijn beste jaren. Was voorganger I Am Easy to Find (2019) mooi sferisch, maar niet bijzonder rijk bedeeld met goede liedjes, nu buitelen de knappe composities over elkaar heen.

New Order T-Shirt, Tropical Morning News en Grease in Your Hair; het zijn allemaal fraai sober indie-pareltjes. En dan verzorgen Phoebe Bridgers en Swift ook nog vocale ondersteuning.

FOLK/ROCK The National

Two Pages of Frankenstein

(4AD)