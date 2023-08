Recensie The Maiden: verhaal over tieners verbeeldt het onbegrijpelijke en zelfs het onzichtbare

Still uit ‘The Maiden’.

“Fuck, hij is fucking dood.” Twee tienerjongens porren al lachend een kleine zwarte kat met een stok. “We moeten een dienst voor hem houden of zoiets.” Met zijn debuutfilm over tienereenzaamheid in een klein plaatsje in Canada vat filmmaker Graham Foy tienertijd als de verrassende nabijheid van genegenheid en achteloosheid. In The Maiden zijn het wrede en het zorgzame als twee slingerende wegen die elkaar voortdurend kruisen en dan weer ontlopen.

Foys film verbeeldt het onbegrijpelijke, onuitspreekbare en zelfs het onzichtbare. De vroegtijdige dood van een van de tienerjongens wordt bijvoorbeeld vastgelegd in de vorm van bloeiende bloemen en de eindeloze, eindeloze beweging van een voorbijrijdende trein. En wanneer een vertrouwenspersoon met een van de hoofdpersonen probeert te spreken over de plotselinge dood van zijn vriend, kan hij niets veel zinnigs zeggen: “Gedachten kunnen op elk moment ontstaan – buiten, op de gang...” Het is de woordeloosheid ten overstaan van tragedie die Foy hier op heldere wijze vangt.

In Het zijn en het niet schrijft de existentialistische filosoof Jean-Paul Sartre over de metafysische aanwezigheid van afwezigheid. In een van de bekendste passages vertelt Sartre hoe hij een café binnenloopt in de verwachting zijn vriend Pierre daar te ontmoeten. Terwijl Sartre vergeefs naar Pierre zoekt, krijgen de stoelen, tafels en cafégangers allemaal een extra eigenschap: ze lichten als het ware op als ‘niet-Pierre’.

Op een vergelijkbare manier is verlies in The Maiden niet alleen het gemis van iets – nee, de afwezigheid van iemand is juist voelbaar in alles wat overblijft. Een verloren schoen, een teruggevonden dagboek, een naam gekladderd op de muur. Zo geeft Foy met zijn film een fysieke vorm aan afwezigheid.