Recensie The Lost Pyramid: Meekijken over de schouders van Egyptes beste archeologen

De dagen van Howard Carter, de ontdekker van de tombe van farao Toetanchamon, mogen dan lang voorbij zijn, in Egypte wordt nog steeds gespeurd naar nieuwe piramides en andere schatten uit de oudheid. Voor de huidige hoofdarcheoloog ter plekke, de op leeftijd rakende Dr. Zahi Hawass, is het nog altijd lastig verteerbaar dat buitenlandse collega’s de geschiedenis van zijn land als eerste blootlegden.

In The Lost Pyramid begint hij aan wat zijn grote revanche op al die indringers moet worden: hij wil de piramide ontdekken van koning Hoeni. Van deze heerser is weinig bekend, wel dat hij hoorde bij het Oude Rijk, dat zeker 1000 jaar ouder was dan het Nieuwe, waarvan Toetanchamon deel uit maakte.

Nieuwe grafkamers

Op dezelfde archeologische vindplaats bij Saqqara graaft ook zijn eerzuchtige oud-leerling Mostafa Waziri naar de vondst van zijn leven. Beiden archeologen worden gedreven door een mengsel van ambitie, ijdelheid en liefde voor de geschiedenis van hun land. Hoe dan ook: het is ronduit spannend om over hun schouder mee te turen naar het in de zanderige grond verborgen verleden van het oude Egypte.

Tijdens het archeologische seizoen van 2021 stuitten beide zoekteams op nieuwe grafkamers waar met chirurgische precisie nieuwe vondsten worden veiliggesteld. Als er in een geopende doodskist een papyrusrol wordt gevonden, is vrijwel het eerste wat Waziri doet deze schat naar zichzelf vernoemen.

De vraag of al deze antieke edellieden eigenlijk geen grafrust verdienen, is voor Hawass daarbij duidelijk een opmerking van een leek. “Het was helemaal niet de bedoeling van deze mensen om hier voor eeuwig te blijven liggen. Ze geloofden in een nieuw leven na de dood. Op deze manier kan ik hen dat geven.”