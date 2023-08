Recensie: The lost flowers of Alice Hart is een stroperig melodrama vol zware symboliek

Sigourney Weaver in The Lost Flowers of Alice Hart. Beeld Hugh Stewart

De negenjarige Alice is een dromerig meisje dat met haar ouders op een afgelegen boerderij in Australië woont. Haar zorgzame moeder Agnes is hoogzwanger, haar vader Clem heeft bij vlagen losse handjes. Met hulp van de aardige bibliothecaresse Sally kan Alice wegvluchten van de harde realiteit in fantasierijke boeken.

Op een kwade dag brandt haar huis onder verdachte omstandigheden af en komen haar ouders om. Alice zelf belandt zwaargewond in het ziekenhuis – niet met brandwonden, maar met verwondingen die ze aan mishandeling moet hebben overgehouden. Sally ontfermt zich aanvankelijk over de jonge wees, maar Alice’s afstandelijke oma June eist vervolgens haar kleindochter op. Alice verhuist naar haar oma, die een tehuis voor mishandelde vrouwen blijkt te runnen.

The lost flowers of Alice Hart is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Holly Ringland en had waarschijnlijk een aangrijpende film op kunnen leveren. Maar omdat het drama nu uitgesmeerd is over zeven delen levert het een nogal stroperig verteld melodrama op, vol bloemensymboliek, niets-is-wat-het-lijkt-momenten en iedereen-heeft-een-geheim-personages. Zo blijkt bibliothecaresse Sally ook een trauma te verwerken te hebben, wat haar belangstelling voor Alice deels verklaart.

Uiteindelijk is de ondoorgrondelijke grootmoeder June nog het meest intrigerende personage, mede dankzij de manier waarop ze door veteraan Sigourney Weaver wordt gespeeld. De actrice doet geen moeite de sympathie van de kijker voor zich te winnen, waardoor het juist bij haar interessant blijft om te gissen wat ze te verbergen heeft.