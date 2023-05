Recensie: The Lemon Twigs zingen zo perfect samen dat het bijna onmenselijk lijkt

Aan steun van grootheden uit de muziekwereld heeft het The Lemon Twigs nooit ontbroken. Elton John, Iggy Pop, Boy George, Todd Rundgren en Flea: ze zijn allen toegewijde fans van de groep van de Amerikaanse broers Brian en Michael D’Addario.

Maar doorgebroken naar een groot publiek zijn de twee nog altijd niet. Gaat het gebeuren met hun vierde album? Everything Harmony is het beste dat ze maakten. Dat de twee broers, twintigers en voormalige kindacteurs, mooi kunnen samenzingen, wisten we. Hier doen ze het zo perfect dat het bijna bovenmenselijk lijkt en je er makkelijk ontroerd door raakt.

Zoals eerder maken de D’Addario’s ook op Everything Harmony muziek met een sterke sixties- en seventiesvibe. Denk aan de Beach Boys, Simon and Garfunkel en James Taylor. Retro dus? Nee, de muziek van The Lemon Twigs laat zich eerder beschrijven als klassiek. En de twee broers zijn niet alleen geweldige zangers, maar net zulke begaafde muzikanten en songschrijvers.

Nogal wat songs op Everything Harmony zijn akoestisch en ingetogen, maar de muziek is soms ook breed georkestreerd en kan de kant van stevige powerpop opgaan.