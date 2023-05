Recensie: ‘The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom’ is de hype waard

Link kan nu door plafonds bewegen. Beeld Nintendo

12 mei is niet zomaar een vrijdag: Nintendo-fans hebben deze dag online uitgeroepen tot Zelda day. Het is de dag dat The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom uitkomt, het langverwachte vervolg op Breath of The Wild uit 2017. Zes jaar hebben fans moeten wachten op het nieuwe spel uit de Zelda-serie en dat blijkt: in de ochtend stonden lange rijen voor gamewinkels, een fenomeen dat tegenwoordig zeldzaam is.

Happy Legend of Zelda day!! After an intense pressure campaign I got to close the show today playing my opening moments of #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/ZimtnjK7RY — Omar Jimenez (@OmarJimenez) 12 mei 2023

De wereld van Zelda is al heel lang onderdeel van het Nintendo-universum. Het eerste spel kwam in 1986 uit. Een aantal elementen uit de verschillende games die sindsdien zijn verschenen zijn altijd aanwezig: je speelt als Link en je moet puzzels oplossen om prinses Zelda te redden, een klassieke jonkvrouw in nood.

Japanse landschappen

Nieuw sinds 2017 is dat de wereld van Zelda een open world game is: de speler is volledig vrij om te gaan en staan waar hij wil. Zo’n open world game is alleen leuk als er genoeg te ontdekken valt. De oplossing van de makers van Zelda is dan ook om de hele wereld vol te stoppen met verrassingen: het loont om op ontdekking te gaan.

Daarin verschilt Tears of The Kingdom niet van Breath of the Wild. Het is dezelfde mooie wereld, hoofdzakelijk gebaseerd op Japanse landschappen uit het leven van de makers. Ook Link is nagenoeg hetzelfde; hij heeft enkel zijn haar wat laten groeien. Voor een beginnend Zelda-speler zal het niet veel uitmaken of ze met dit spel of een vorige het Zelda-universum binnentreden.

Hoe houden de makers het dan toch spannend? Door in de eerste paar minuten van het spel de hele wereld op zijn kop te zetten. Dat kan vrij letterlijk genomen worden: het paleis waar de speler in het vorige deel eindigde, spat uiteen in zwevende eilanden en Link raakt zijn broek kwijt.

Een appel aan je schild

Elementen die al in Breath of the Wild zaten, zijn alleen nog maar gekker geworden. Koken kon Link al, nu kan hij ook van alles combineren: een appel aan een schild bevestigen bijvoorbeeld. Het is niet helemaal duidelijk wat het doet, maar leuk is het wel. De elf kan nu ook willekeurige dingen aan elkaar lijmen, tijd terugdraaien en door plafonds breken. Een kleine verandering die veel spelers zullen waarderen is de toevoeging van een receptenboek.

Meer dan bij het eerste deel hebben de makers een manier gevonden om de spelers op een volledig vrije ontdekkingstocht te laten gaan. Het zou saai zijn om direct de hoofdmissie te volgen, want zo zou je de hitech kauwgomballenmachine bijna missen.

Het geduld van fans werd al lang op de proef gesteld, maar het was geen gek idee geweest Tears of the Kingdom pas uit te brengen op de volgende generatie spelcomputer van Nintendo. De in 2017 uitgebrachte Switch heeft af en toe moeite met het zware spel te draaien: enkel een boom beklimmen zorgt er al voor dat het beeld gaat haperen. Tegelijk heeft Nintendo gezegd dat een nieuwe spelcomputer nog zeker tot september 2024 op zich laat wachten.