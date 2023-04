Recensie The Kingdom Exodus: Lars von Trier trekt opnieuw een beerput open

Met een nieuw seizoen van cultserie The Kingdom, dat na enkele eenmalige bioscoopvertoningen op CineMember te zien is, trekt Lars von Trier opnieuw een beerput van occulte onwetendheid open.

‘Ik kan niet opboksen tegen die ondraaglijk pedante jonge Lars von Trier,’ zegt de inmiddels 66 jaar oude Lars von Trier aan het slot van de eerste aflevering van The Kingdom Exodus. Met dit langverwachte vervolg op de Deense cultserie uit de jaren negentig doet hij alsnog een poging.

De eerste twee seizoenen van The Kingdom (Riget), een satirisch mengsel van ziekenhuissoap en occulte horror, hadden in 1994 en 1997 internationaal succes. De afleveringen werden telkens uitgeleid door een sardonische speech van Von Trier, staand voor een rood gordijn, culminerend in de vermaning ‘het goede met het kwade te nemen’.

In het vijfdelige nieuwe vervolg spreekt Von Trier ons opnieuw na elke aflevering toe, maar nu komt hij niet in beeld – hij staat áchter het gordijn. Vanwege zijn fysieke aftakeling, verklaart hij; kort voor de première van The Kingdom Exodus op het filmfestival van Venetië vorig jaar werd bekend dat hij parkinson heeft.

Ook de regisseur zelf is dus niet gevrijwaard van de sardonische spot waarmee The Kingdom doordrenkt is – iets dat geldt voor Von Triers hele oeuvre. De eerste twee seizoenen waren doorslaggevend in het vestigen van die reputatie – samen met het door Von Trier en collega Thomas Vinterberg opgeklopte Dogma 95-manifest.

Immer provocatief

Er zijn in The Kingdom Exodus flink wat wenken naar wat er sindsdien veranderde. Zo is het ziekenhuisteam aangevuld met een groep hackers in de kelder. En de immer provocatieve Von Trier levert speldenprikjes naar wat er inmiddels politiek incorrect gevonden wordt aan de oorspronkelijke serie.

Maar er is toch vooral heel veel hetzelfde gebleven in het Kopenhaagse Rigshospitalet. Dezelfde bruintinten, schokkerige beeldvoering en abrupte montage. Dezelfde verhaallijnen, alsof de tijd heeft stilgestaan. Dezelfde personages – of waar de acteurs van weleer niet terug konden keren, nieuwe personages die eenzelfde plek innemen. Zo is de rol van de Zweedse hoofdarts Helmer uit het origineel overgenomen door zijn zoon, die al snel de bijnaam ‘Halfmer’ krijgt. Vooral in de eerste aflevering maakt The Kingdom Exodus relatief veel ruimte vrij voor het in stelling brengen van al die nieuwe versies van originele personages.

Ook onveranderd is de intro van de serie. Daarin worden de geestverschijningen in het ziekenhuis verklaard vanuit het feit dat dit bastion van rationaliteit werd gebouwd op oude kalkgronden, in het vertrouwen dat ‘onwetendheid en bijgeloof nimmer meer de wetenschap zouden uitdagen’. Zo ver zijn we nog altijd niet, in hedendaags Europa – alleen daarom al is de tijd rijp voor deze herneming.