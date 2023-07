Recensie: ‘The First Slam Dunk’ is vooral fijn voor de fans van de mangareeks

Uit ‘The First Slam Dunk’, waarin de dynamiek van de wedstrijd één groot metaforisch spel is. Beeld Filmdepot

Wat context is geen overbodige luxe bij The First Slam Dunk. De Japanse animatiefilm is gebaseerd op de door Takehiko Inoue geschreven en geïllustreerde mangareeks Slam Dunk, over een basketbalteam op een middelbare school, die in de jaren negentig een animeserie werd. Voor wie daar bekend mee is, is The First Slam Dunk een warm weerzien. Voor wie dat niet is, is de film een wat onwennige introductie.

De speelfilm, geregisseerd door Inoue zelf, draait om de basketbalwedstrijd tussen de teams van twee rivaliserende scholen waarmee de comics eindigden. Anders dan in die reeks ligt de focus niet op de flamboyante roodharige Sakuragi, maar op de introverte pointguard Ryota Miyagi, die altijd in de schaduw van zijn overleden broer Sota speelt.

Flashbacks tekenen het achtergrondverhaal van Ryota en een aantal van zijn medespelers in, maar het is vooral het basketbalveld waar Inoue zijn personages tot leven brengt. De dynamiek van de wedstrijd is één groot metaforisch spel. Van leren de bal af te spelen, of juist zelf te durven scoren. Van je opofferen voor het team of het spel naar je hand zetten.

In de verbeelding van de basketbalwedstrijd grijpt The First Slam Dunk geregeld terug op de beeldtaal van de serie, zoals met het vertragen van de tijd op belangrijke momenten, stilgezette close-ups van in opperste spanning toekijkende toeschouwers, split screens. Dit keer is die beeldtaal gegoten in digitale 3D-animatie, wat de lijnen en bewegingen uiterst vloeiend maakt, maar ook iets van die rauwere, hyperemotionele animestijl ontbeert.

Voor nieuwe kijkers zijn de verhaallijnen in The First Slam Dunk net te dunnetjes aangezet om echt een band aan te gaan met de personages. Het is daarmee meer een film voor de al bestaande fans, dan voor nieuwe aanwas daarvan.